Stefan Fritschi (FDP) ist neuer Winterthurer Stadtpräsident

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Stefan Fritschi: der FDP-Mann ist neuer Stadtpräsident von Winterthur. Bild: keystone

Die Stadt Winterthur hat auch in den kommenden Jahren einen bürgerlichen Stadtpräsidenten: Stefan Fritschi (FDP) hat sich beim zweiten Wahlgang gegen seinen SP-Konkurrenten Kaspar Bopp durchgesetzt.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen vom ersten Wahlgang im März wiederholte sich auch bei der zweiten Runde: Fritschi holte 16'144 Stimmen und überholte Finanzvorsteher Bopp damit um nur 684 Stimmen.

Für den Sieg reichte es dennoch. Damit löst der bisherige Vorsteher des Departements Technische Betriebe den langjährigen Stadtpräsidenten Michael Künzle (Mitte) ab. Die Wahlbeteiligung lag bei vergleichsweise hohen 44,13 Prozent.

Bopp galt in der eher links dominierten Stadt lange als Favorit, während Fritschi während des Wahlkampfs mit einem Streik der Busfahrer konfrontiert war. Dabei wurde er öffentlich als «Sauhund» beschimpft. Geschadet hat ihm dies offensichtlich nicht - im Gegenteil. (sda)