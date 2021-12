Über tausend Menschen in Zürich protestieren gegen Gewalt an Frauen

«Alle 10 Tage tötet in der Schweiz ein Mann eine Frau und jede Woche überlebt eine Frau einen Tötungsversuch. In den allermeisten Fällen handelt es sich beim Opfer um die Partnerin, die Ex-Partnerin oder ein weibliches Familienmitglied», heisst es in einer Mitteilung. Rund tausend Personen nahmen an der Kundgebung teil, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete.

Gegen Gewalt an Frauen haben in Zürich am Samstag gut tausend Menschen - überwiegend Frauen - demonstriert. Organisiert war der Protest durch die Innenstadt und bis zum Helvetiaplatz vom Ni-Una-Menos-Bündnis (deutsch: «Nicht eine weniger»).

Demonstration gegen gegen Gewalt an Frauen am Samstag in Zürich. Bild: keystone

Etwa zehn Pro-Tibet-Aktivistinnen und -Aktivisten haben am Samstag in Lausanne gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele in Peking demonstriert. Am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ketteten sich mehrere Personen an, bis die Polizei eingriff.

Fünf Personen ketteten sich im Inneren des Gebäudes, in der Eingangsschleuse, an. Zwei weitere taten dasselbe vor dem Gebäude, indem sie sich an den olympischen Ringen festbanden.