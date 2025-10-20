wechselnd bewölkt10°
Guide Michelin erhöht Zahl der Schweizer Sterne-Restaurants auf 145

Feinschmecker aufgepasst: Die Schweiz hat drei neue Restaurants mit zwei Michelin-Sternen

20.10.2025, 21:3920.10.2025, 21:39
La plaque &quot;Michelin 2025&quot; photographiee lors de la ceremonie pour l&#039;annonce de la selection des restaurants 2025 par le guide Michelin Suisse, ce lundi, 20 octobre 2025 a l&#039;Ecole H ...
Das diesjährige Michelin-Schild wurde am Montagabend in Lausanne verliehen. Bild: keystone

Der Guide Michelin 2025 hat die Zahl der Sterne-Restaurants in der Schweiz von 136 auf 145 erhöht. Auf der Drei-Sterne-Liste gibt es keine Veränderungen, dafür einen Anstieg bei den Zwei-Sterne-Restaurants. Dort wurden drei hochgestuft.

An einer Zeremonie am Montagabend in der Hotelfachschule in Lausanne hielten die Verantwortlichen des einflussreichen Restaurantführers ihre drei Sterne für die vier renommiertesten Restaurants des Landes aufrecht: das Cheval Blanc von Peter Knogl in Basel, das Schloss Schauenstein von Andreas Caminada im bündnerischen Fürstenau, das Memories im sanktgallischen Bad Ragaz von Sven Wassmer und das Hôtel de Ville in Crissier in der Waadt mit seinem Chef Franck Giovannini.

In der Zwei-Sterne-Kategorie zählt der Guide Michelin nun 27 Restaurants. Es wurde kein Tisch in dieser Kategorie herabgestuft, dafür wurden drei Restaurants befördert: das Igniv by Andreas Caminada in Andermatt im Kanton Uri, jenes von Gilles Varone in Savièse im Wallis und das Ecco in Ascona im Tessin. (sda)

