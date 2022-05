Hobby-Ornithologen sind zur «Volkszählung» der Vögel aufgerufen

Von Gross bis Klein ist jeder und jede eingeladen, im Garten, vor dem Haus oder im Park Vögel zu beobachten und zu melden. Mitmachen ist einfach. Vorkenntnisse sind nicht nötig, wie BirdLife Schweiz in einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen schreibt.

Vom Militär bis zu Instagram: So soll die Organspende-Aufklärung bei einem Ja laufen

Titel verteidigt! EVZ macht Wende in der Finalissima perfekt und bleibt Meister

Sennas tödlicher Unfall in Imola: «Als hätte man Jesus live ans Kreuz genagelt»

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

Sexistische und homophobe Texte: Hip-Hop-Sendung von SRF gerät in Shitstorm

«Wer möchte nicht das ganze Jahr in einem Grand Hotel leben?»

Nur noch die Hälfte arbeiten, in einem Vier-Stern-Hotel leben und einen Ökokollaps der Erde verhindern: Das ist möglich, sagt der Städtepionier und Buchautor Hans Widmer.

Historisch gesehen waren Kriege oft Auslöser für fundamentale Änderungen einer Gesellschaft. Ist auch Putins Krieg Auftakt für etwas Neues?

Putin ist aus seiner Rolle gefallen. Eigentlich müsste er in Russland über eine neoliberale Weltordnung wachen. Er erklärte einmal, dass er für Russland das sein werde, was Pinochet für Chile war. Stattdessen bildet er sich nun ein, er sei ein neuer Zar, der ein eurasisches Imperium wiederherstellen müsse. Er ist eigentlich durchgedreht: ein Türwächter, der sich zum Herren aufschwingt. Weltordnungskriege wird es allerdings so lange geben, wie extreme Ungleichheiten die Welt zerreissen. Wir können uns auf weitere Überraschungen gefasst machen.