Freiburger Staatsrat Castella erneut mit Promille am Steuer

Im Oktober 2023 war der Staatsrat nach einem offiziellen Essen an einem Kongress in Grangeneuve FR in eine Polizeikontrolle geraten. Damals wurde ein Alkoholgehalt von 0,82 Promille im Blut gemessen. Ihm wurde darauf der Führerschein entzogen sowie eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 400 Franken auferlegt.

Wegen unmenschlicher Behandlung im Gefängnis: Brian Keller erhält 4000 Franken Genugtuung

Anfang 2017 sass Brian Keller, bekanntester Ex-Häftling der Schweiz, 20 Tage lang in der Sicherheitsabteilung des Gefängnisses Pfäffikon in Haft. Dabei herrschten prekäre Bedingungen, wie später klar wurde: So hatte Brian damals keine Matratze, keine Decke, keine Zahnbürste und keine Duschmöglichkeiten in seiner Zelle. Zudem musste er rund um die Uhr Fussfesseln tragen. Bekleidet war er nur mit einem Poncho.