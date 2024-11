Durchschnittliches Haushaltseinkommen in der Schweiz lag 2022 bei 6900 Franken

Aber auch innerhalb des gleichen Haushaltstyps gibt es deutliche Unterschiede: So hatte das oberste Fünftel der Einpersonenhaushalte unter 65 Jahren mit 8028 Franken mehr als viermal so viel Haushaltseinkommen zur Verfügung wie das unterste Fünftel mit monatlich 1706 Franken.

Die Schweiz versinkt im Nebel: So wenig Sonne wie nie in den letzten 10 Jahren

Was Nebel mit uns macht – und 4 geniale Wanderungen über dem Nebelmeer

Der Nebel dominiert seit Tagen weite Teile des Mittellands. Was macht das düstere Grau mit uns? Wo befindet sich jeweils die Nebelgrenze und vor allem: Wohin können wir, um an der Sonne zu sein?

Der Nebel hat es sich bequem gemacht in der Schweiz. Im Mittelland grüsst er in diesen Wochen oft. Freude daran haben aber wenige. Wir haben bei Simone Eveline Rössler, Psychologin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), nachgefragt, was der Nebel mit uns macht: «Das wenige Licht führt zu erhöhter Melatonin-Produktion. Das kann zu Müdigkeit, Schlafproblemen oder sogar zu einer saisonalen Depression führen.»