Störung im Bahnverkehr zwischen Genf und Lausanne

Störung bis Mitternacht im Bahnverkehr zwischen Genf und Lausanne

12.08.2025, 14:1912.08.2025, 14:19
Zugpassagiere zwischen Genf und Lausanne müssen am Dienstag mit Ausfällen und grossen Verspätungen rechnen. Die Beeinträchtigung des Bahnverkehrs wird laut SBB bis etwa Mitternacht andauern.

Betroffen sind die Linien TGV, EC, IR90 und R8. Die IR90-Züge der Linie Renens VD – Genf Flughafen – Renens VD fallen aus. Nutzerinnen und Nutzer dieser Züge könnten die IR15-Züge nutzen, die ausnahmsweise in Renens halten, teilte die SBB auf ihrer Internetseite mit. Grund für die Probleme ist eine Störung an der Oberleitung zwischen Etoy VD und St-Prex VD. (sda)

