SVP

Winterthurer Polizei sichert SVP-Veranstaltung

Winterthurer Polizei SVP
Linksextreme hatten am Mittwoch eine Störaktion bei einer SVP-Veranstaltung angekündigt.Bild: Tele Züri

Winterthurer Polizei sichert SVP-Veranstaltung

14.08.2025, 11:4114.08.2025, 11:41
Mehr «Schweiz»

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Mittwochabend den Sonderparteitag der SVP geschützt. Linksextreme hatten Störaktionen angekündigt. Rund 80 Personen demonstrierten gegen die SVP.

SVP Parteitag Winti

Video: ch media/Tele Züri / Video Unit

Die Polizisten sprachen vier Wegweisungen aus, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Grössere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Das Sicherheitsdispositiv trennte Demonstrierende und Veranstaltung. Der Einsatz wurde gegen 22 Uhr beendet.

Die SVP des Kantons Zürich veranstaltete auf dem Neumarktplatz einen Sonderparteitag. Dabei beschlossen die rund 200 Teilnehmenden die Lancierung der kantonalen Initiative «Recht auf Heimat – Wohnige für eusi Lüüt» gegen den Wohnungsmangel. (sda)

Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
SVP Parteitag Winti
Video: ch media
