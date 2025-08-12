sonnig31°
DE | FR
burger
Schweiz
Genf

SBB-Störung zwischen Genf und Lausanne: Verspätungen und Ausfälle

Störung bis Mitternacht im Bahnverkehr zwischen Genf und Lausanne

12.08.2025, 14:1912.08.2025, 16:36
Mehr «Schweiz»

Zugpassagiere zwischen Genf und Lausanne müssen am Dienstag mit Ausfällen und grossen Verspätungen rechnen. Betroffen ist insbesondere die Linie IR90 zwischen Genf-Flughafen und Brig im Wallis. Die Verkehrsbeschränkung in diesem Bereich wird bis Mitternacht andauern.

«Es ist nicht allzu schlimm, der Verkehr ist nur leicht eingeschränkt. Die meisten Züge verkehren», sagte SBB-Sprecher Jean-Philippe Schmid der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. «Es handelt sich um einen defekten Stromabnehmer, der in der Nacht ersetzt wird. Der Verkehr dürfte am frühen Mittwochmorgen wieder normal laufen», fügte er hinzu.

Zwischen den Bahnhöfen Etoy und St-Prex in der Waadt ist nur ein Gleis befahrbar. Laut dem Sprecher sind die TGV- und Euro-City-Linien nur geringfügig oder gar nicht betroffen. Nur einige Regionalzüge zwischen Allaman VD und St-Prex fallen zu bestimmten Zeiten aus.

Die Züge der Linie IR90 zwischen Genf-Flughafen und Brig fallen in beiden Richtungen zwischen Renens in der Waadt und Genf-Flughafen aus. Kunden dieser Züge können die Züge der Linie IR15 (Genf-Flughafen - Luzern) nutzen, die ausnahmsweise in Renens halten, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilt. (sda)

Mehr zur SBB
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Städte, die du ab Zürich mit dem Nachtzug erreichst
1 / 13
Städte, die du ab Zürich mit dem Nachtzug erreichst
Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wildberry-Lillet im Speisewagen und Beats über die Zugdurchsage? SBB landet TikTok-Hit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
Holt ManCity nun PSG-Goalie Donnarumma? +++ ManUnited will 120-Millionen-No-Name
2
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
2
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
3
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Ex-Tennis-Star Seles leidet an schwerer Muskelschwäche ++ Spanische Liga will Spiel in USA
Für mehr Spontanität: SBB lanciert «Sparbillett Flex»
Die SBB und SwissPass überarbeiten ihr Angebot bezüglich Sparbillette: Das neue «Sparbillett Flex» erlaubt es, günstig zu reisen und gleichzeitig auf veränderte Reisepläne zu reagieren.
Die SBB überarbeiten ihr Angebot an vergünstigten Zugtickets. Mit dem neu eingeführten «Sparbillett Flex» erhalten Kundinnen und Kunden künftig die Möglichkeit, rabattierte Billette vor der Abfahrt teilweise zu stornieren.
Zur Story