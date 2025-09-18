Neuer Deutscher Botschafter Markus Potzel. Bild: www.imago-images.de

Markus Potzel ist neuer deutscher Botschafter in der Schweiz

Markus Potzel hat am Donnerstag sein Amt als neuer Botschafter Deutschlands in der Schweiz angetreten. Potzel vertrat sein Land im Iran und in Afghanistan.

Potzel überreichte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sein Beglaubigungsschreiben am Donnerstag. Er tritt die Nachfolge von Michael Flügger an, wie die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Bern mitteilte.

«Wir setzen uns gemeinsam für eine sichere und lebenswerte Zukunft in einer regelbasierten Welt ein. Mein Team und ich freuen uns, daran mit unseren Partnern in der Schweiz zu arbeiten»

Deutschland und die Schweiz verbinde eine enge Partnerschaft und Freundschaft im Herzen Europas. «Wir setzen uns gemeinsam für eine sichere und lebenswerte Zukunft in einer regelbasierten Welt ein. Mein Team und ich freuen uns, daran mit unseren Partnern in der Schweiz zu arbeiten», wurde er in der Mitteilung zitiert.

Begleiter der Doha-Friedensverhandlungen

Nach Stationen in Singapur, Teheran und als Persönlicher Referent des damaligen deutschen Aussenministers Frank-Walter Steinmeier leitete Potzel unter anderem den Krisenstab im Auswärtigen Amt. In seiner Funktion als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan begleitete er die Doha-Friedensverhandlungen.

Potzel war zudem stellvertretender politischer Sondergesandter des Uno-Generalsekretärs für die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA). (sda)