Sanija Ameti: «Parteien sind wie Unterhosen»

In einem Instagram-Post verglich sie Parteien mit Unterhosen, die «alle zwischen den Füdlibacken klemmen». Sie geniesse es jetzt erst einmal ohne. Am Mittwochabend findet die nächste Sitzung des Zürcher Stadtparlamentes statt. Wo die ehemalige GLP-Gemeinderätin nun sitzen wird, ist noch offen.

Am Vortag hatte Ameti ihren Austritt aus der GLP bekannt gegeben. Ob sie sich nun einer anderen Partei anschliessen will, ist offen. Eilig scheint sie es damit aber nicht zu haben.

Selenskyjs klare Ansage an Trump – seine WEF-Rede in 5 Punkten

In seiner Rede am WEF warnte Ukraine-Präsident Selenskyj Europa, machte eine Ansage an Trump und gab Details über Nordkoreas Truppen bekannt. Das Wichtigste in 5 Punkten.



Seit fast drei Jahren muss sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen. Und bereits das dritte Mal ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ans Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gereist, um die Welt von einer Sache zu überzeugen – der Ukraine Hilfe zu leisten.