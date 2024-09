Für mehr Ärztinnen und Ärzte aus der Schweiz: Der Numerus clausus fällt

Welcher Effort nötig ist, um zusätzliche Ärztinnen und Ärzte auszubilden, lässt sich am Sonderprogramm ablesen, das der Bund ab 2016 mit 100 Millionen Franken unterstützte, um die Diplome in der Humanmedizin von 900 auf gut 1300 im Jahr 2025 zu erhöhen. Das Ziel ist noch nicht erreicht, die Schweiz bildet aktuell knapp 1200 Ärztinnen und Ärzte aus. Laut Parmelin werden es 2025 tatsächlich 1300 Personen sein.

Dieser Praxis will das Parlament nun einen Riegel schieben. Der Numerus clausus, die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium, soll abgeschafft werden. Mit einer deutlichen Mehrheit von 32:9 Stimmen hat der Ständerat am Montagabend einem entsprechenden Antrag zugestimmt. Weil der Nationalrat bereits Ja gesagt hat, ist das Ende des Numerus clausus nun beschlossen.

Nach gefährlichem Flugmanöver: Skyguide verbietet Gruss-Aktionen am Flughafen Zürich

Die Flugsicherungsfirma in Bundesbesitz zieht die Reissleine, nachdem ein Super-Puma-Pilot mit seinem Flug in Towernähe für Sachschaden und eine verletzte Person gesorgt hat.

Schaden an Autos, eine verletzte Person: Das war das Resultat eines Flugmanövers vom 14. August am Flughafen Zürich. Ein Pilot eines Super-Puma-Armeehelikopters hatte von der Flugsicherung Skyguide die Erlaubnis erhalten, die Lotsen-Crew zu grüssen und dafür in die Nähe des Towers zu fliegen. Doch bei dieser Aktion wurden offenbar nicht alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Die Abwinde des Helikopters waren derart stark, dass Firmenautos in Towernähe beschädigt wurden und ein aufgewirbeltes Teil jemanden am Boden im Augenbereich verletzte.