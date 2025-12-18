Nebel
Gesellschaft & Politik

Nachtzug nach Malmö: Zürich, Bern, Basel und Lausanne sollen zahlen

Schlafwagen RDC Nachtzug Deutschland
Der Zug nach Malmö wird nicht Mitte April von Basel aus losfahren – wenn überhaupt jemals.Bild: www.imago-images.de

Nachtzug nach Malmö: Jetzt sollen die Städte einspringen

Das Parlament hat die Subventionierung des Nachtzuges nach Malmö gestrichen. SP und Grüne hoffen nun, dass mehrere Städte bei der Finanzierung helfen.
18.12.2025, 09:4218.12.2025, 09:42

Der Nachtzug nach Schweden schien bereits begraben: Nach dem Ständerat hat Anfang Dezember auch der Nationalrat die Subvention des Zuges gestrichen. Zehn Millionen Franken pro Jahr wären geplant gewesen, die SBB hatte von Anfang an erklärt, dass sie den Zug ohne dieses Geld nicht betreiben könne.

Doch nun scheint das Kapitel doch noch nicht abgeschlossen zu sein. In mehreren Städten planten SP und Grüne Vorstösse, um die Verbindung doch noch zu retten. Konkret sollen Zürich, Basel, Bern und Lausanne einspringen, berichtet der Tages-Anzeiger.

Alternativen zum Flugverkehr

«Entscheidend ist, dass möglichst viele Kurz- und Mittelstreckenflüge durch attraktive Zugangebote ersetzt werden können», sagt etwa Dominik Waser, Grünen-Gemeinderat in Zürich. Deshalb soll der Stadtrat mit einer Motion beauftragt werden, dem Parlament eine «kreditschaffende Weisung» vorzulegen, wie die Zeitung schreibt. Ziel seien konkurrenzfähige Alternativen zum Flugverkehr mit möglichen Startfinanzierungen und Defizitgarantien.

Ähnlich sieht man es in Basel. «Die Verbindung nach Malmö wäre für Basel extrem wichtig gewesen», so SP-Grossrätin Julia Baumgartner. Deshalb sei man nun praktisch gezwungen, die Finanzierung selbst in die Hand zu nehmen. Zur Debatte stünden auch Mitfinanzierungen internationaler Zugverbindungen.

SP und Grüne sehen Nachholbedarf bei Bahnverbindungen

«Die Städte müssen jetzt handeln», sagt auch Jelena Filipovic, grüne Stadtparlamentarierin in Bern. «Bei den internationalen Bahnverbindungen hinken wir hinterher.» Damit seien längst nicht nur Nachtzüge, sondern generell attraktive Direktverbindungen gemeint.

Auch in Lausanne wird der Ausbau von Nachtzügen gefordert. «Wenn der Bund sich nicht darum kümmern will, müssen wir das tun», sagt Louis Dana, Fraktionschef der SP im Stadtparlament.

Start des Malmö-Nachtzugs müsste so oder so verschoben werden

Entschieden ist aber noch nichts. Die Vorstösse sollen im Januar eingereicht werden. Ob die Städte darauf eingehen, ist ungewiss. Und selbst wenn es schnell gehen würde, wäre der ursprünglich geplante Start des Malmö-Nachtzugs im Frühling nicht mehr zu retten. Die Zeit würde schlicht nicht reichen. «Der Nachtzug nach Kopenhagen und Malmö wird nicht verkehren können», sagt SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg zum Tages-Anzeiger.

Der linksgrünen Politik geht es aber um mehr. Sie stört sich daran, dass der Flugverkehr deutlich stärker subventioniert wird. Dabei würden sich Schweizerinnen und Schweizer mehr Nachtverbindungen per Bahn wünschen. Auch für den Zug Richtung Skandinavien waren schon Tickets gekauft worden. Diese werden nun zurückerstattet. (vro)

Röstibrücke
Hinter der Ablehnung des Nachtzugs Basel–Malmö verbirgt sich eine vergessene Realität
avatar
Garp
18.12.2025 09:56registriert August 2018
Die Städte sollen sich erst einmal um zahlbaren Wohnraum kümmern. Reisen ist Luxus!
avatar
cheeky Badger
18.12.2025 09:54registriert Juli 2015
Ganz ruhig erstmal. Man kommt ja bereits komfortabel mit dem Nachtzug nach Malmo. Dafür nimmt man einfach den Nachtzug nach Hamburg und steigt dann da um. Man ist sogar etwas schneller, als mit der vorgeschlagenen neuen Linie.
avatar
Squawk 7700
18.12.2025 10:18registriert Mai 2025
Hört auf mit Steuergeldern ein paar wenigen die Ferien zu finanzieren! Besser den ÖV in der Schweiz ausbauen, damit wir schnell und mit einem Sitzplatz zur arbeit kommen.
