freundlich-5°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Nach Crans-Montana: Marschhalt bei geplanter Brandschutz-Lockerung

Video: watson/Hanna Dedial

Nach Crans-Montana: Marschhalt bei geplanter Brandschutz-Lockerung

05.01.2026, 17:3305.01.2026, 17:33

Die im Rahmen einer Totalrevision geplanten Lockerungen der Schweizer Brandschutzvorschriften werden auf Eis gelegt. Man lege einen Marschhalt ein, teilte Rolf Meier, Bereichsleiter Kommunikation bei der Vereinigung kantonaler Gebäudeversicherungen, auf Anfrage mit.

Bei den Liberalisierungsbestrebungen gebe es einen Marschhalt, hiess es am Montag weiter auf Anfrage. Ein neuer Terminplan werde derzeit erstellt. Zuvor hiess es am Montagnachmittag noch, dass man sich gegenwärtig einen «Zwischenstopp» überlege. Die «Neue Zürcher Zeitung» hatte zuerst darüber berichtet.

Die technische Vernehmlassung zur Totalrevision des Brandschutzrechts lief seit Mitte September. Erarbeitet wurde der rund 500-seitige Entwurf von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). Die Vorschriften sollen schweizweit gelten, umgesetzt werden sie von Kantonen und Gemeinden.

In Kraft treten sollen die neuen Vorschriften 2027. Die politische Vernehmlassung soll im Herbst des laufenden Jahres stattfinden. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Diese quälenden Fragen stellen sich nach der Katastrophe in Crans-Montana
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mann verletzt sich bei Sturz von einem Dach in Hüttwilen TG schwer
Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntag kurz nach 13 Uhr in Hüttwilen mehrere Meter vom Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.
Zur Story