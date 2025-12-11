wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Solothurner Grünen-Nationalrat Felix Wettstein tritt 2026 zurück

Felix Wettstein, GP-SO, spricht zur Budgetdebatte, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 4. Dezember 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Das Solothurner Volk wählte den in Olten wohnhaften Wettstein im Jahr 2019 in den Nationalrat.Bild: keystone

Solothurner Grünen-Nationalrat Felix Wettstein tritt 2026 zurück

11.12.2025, 16:4711.12.2025, 16:47

Der grüne Solothurner Nationalrat Felix Wettstein tritt im kommenden April zurück. Als Grund gibt Wettstein an, dass er im Januar 68 Jahre alt wird. Nachfolgerin des Politikers im Nationalrat wird die 36-jährige Laura Gantenbein.

Das Datum des Rücktritts sei so gewählt, dass die Nachfolgerin am ersten Tag der Sondersession Ende April vereidigt werden könne, teilte Wettstein am Donnerstag mit.

Das Solothurner Volk wählte den in Olten wohnhaften Wettstein im Jahr 2019 in den Nationalrat. Vier Jahre später schaffte er die Wiederwahl. Ohne Erfolg kandidierte er 2019 und 2023 gleichzeitig für einen Sitz im Ständerat.

Wettstein gehört unter anderem der Finanzkommission des Nationalrats an. Bis Januar 2023 war er Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten gewesen.

Laura Gantenbein, seine designierte Nachfolgerin im Nationalrat, wohnt in der Stadt Solothurn. Sie ist Gemeinde- und Kantonsrätin. Gantenbein ist Präsidentin der Kantonalpartei und arbeitet als Primarlehrerin in Olten. (sda)

Mehr News zur Schweizer Politik:

Nationalrat will mit Böllerverbot restriktive Initiative bekämpfen – das willst du wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das neue Bundeshaus in der Bernexpo
1 / 18
Das neue Bundeshaus in der Bernexpo
Der Nationalratssaal auf dem BernExpo-Gelände.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nationalrätin postet skurriles Video – Wir finden, da geht noch mehr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Galaxus-Auswertung zeigt: Das kommt dieses Jahr am häufigsten unter den Christbaum
Es gibt Menschen, die haben tatsächlich schon Weihnachtsgeschenke organisiert. Oder sich zumindest darüber informiert.
Zur Story