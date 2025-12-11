Das Solothurner Volk wählte den in Olten wohnhaften Wettstein im Jahr 2019 in den Nationalrat. Bild: keystone

Solothurner Grünen-Nationalrat Felix Wettstein tritt 2026 zurück

Mehr «Schweiz»

Der grüne Solothurner Nationalrat Felix Wettstein tritt im kommenden April zurück. Als Grund gibt Wettstein an, dass er im Januar 68 Jahre alt wird. Nachfolgerin des Politikers im Nationalrat wird die 36-jährige Laura Gantenbein.

Das Datum des Rücktritts sei so gewählt, dass die Nachfolgerin am ersten Tag der Sondersession Ende April vereidigt werden könne, teilte Wettstein am Donnerstag mit.

Das Solothurner Volk wählte den in Olten wohnhaften Wettstein im Jahr 2019 in den Nationalrat. Vier Jahre später schaffte er die Wiederwahl. Ohne Erfolg kandidierte er 2019 und 2023 gleichzeitig für einen Sitz im Ständerat.

Wettstein gehört unter anderem der Finanzkommission des Nationalrats an. Bis Januar 2023 war er Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Olten gewesen.

Laura Gantenbein, seine designierte Nachfolgerin im Nationalrat, wohnt in der Stadt Solothurn. Sie ist Gemeinde- und Kantonsrätin. Gantenbein ist Präsidentin der Kantonalpartei und arbeitet als Primarlehrerin in Olten. (sda)