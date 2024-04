Alt Ständerätin Rosmarie Simmen ist gestorben

Bild: KEYSTONE

Rosmarie Simmen, die erste Solothurner Ständerätin, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Die CVP-Politikerin gehörte von 1987 bis 1999 dem Ständerat an. Simmen war auch Präsidentin der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und der Eidgenössischen Ausländerkommission.

Die studierte Pharmazeutin verstarb am vergangenen Montag, wie Familienangehörige am Donnerstag mitteilten. Ihre politische Laufbahn hatte die in Zürich aufgewachsene Simmen als Mitglied des Verfassungsrats des Kantons Solothurn gestartet. Sie gehörte ab dem Jahr 1983 dem Kantonsparlament an.

Simmen eroberte 1987 im zweiten Wahlgang den Ständeratssitz der SP. Die damals 49-Jährige war die fünfte Frau und die zweite CVP-Vertreterin, die in den neu gewählten Ständerat einzog. (sda/lyn)