Finanzkontrolle übt harsche Kritik an Drohnen-Beschaffungsprojekt

Armasuisse will indes die Empfehlungen der EFK annehmen und versteht den Bericht als Chance. Der Aufwand für Anpassungen der Drohnen an Schweizer Anforderungen sei unterschätzt worden, räumte Armasuisse ein. Zum Beispiel bereitet das verlangte Enteisungssystem Schwierigkeiten. (hkl/sda)

Die EFK rügt, dass wegen der erst teilweisen Lieferung der Drohnen der Bund zusätzliche Kosten tragen müsse. Auch wenn die Drohen nicht fliegen würden, müssten sie inspiziert, gewartet und in Stand gehalten werden, und das koste, so die EFK. Sie empfiehlt, ein Einführungskonzept zu erstellen.

Das «Detect and Avoid System» (DAA) für die Drohnen entwickelt die bundeseigene Ruag MRO. Damit sollen die Drohnen unbegleitet und jederzeit in die Luft gehen können, weil es Hindernisse erfasst, die keine Signale aussenden. Das können zum Beispiel Gleitschirme sein, wie es vom Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) heisst.

Selenskyjs klare Ansage an Trump – seine WEF-Rede in 5 Punkten

In seiner Rede am WEF warnte Ukraine-Präsident Selenskyj Europa, machte eine Ansage an Trump und gab Details über Nordkoreas Truppen bekannt. Das Wichtigste in 5 Punkten.



Seit fast drei Jahren muss sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen. Und bereits das dritte Mal ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ans Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos gereist, um die Welt von einer Sache zu überzeugen – der Ukraine Hilfe zu leisten.