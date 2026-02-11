trüb und nass11°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Thierry Burkart ist in einer Beziehung und zeigt sich mit Melina Salaorni

Der FDP-Ständrat Thierry Burkart hat eine neue Freundin – ein Detail überrascht

11.02.2026, 16:1411.02.2026, 16:14

Seine letzte Beziehung endete im September 2024: Thierry Burkart und Janine Albiez hatten bereits Hochzeitspläne, trennten sich jedoch. Nun ist Burkart wieder in einer neuen Beziehung.

Thierry Burkart, Staenderat FDP-AG, spricht waehrend einer Medienkonferenz der ueberparteilichen Allianz &quot;NEIN zur extremen Juso-Initiative&quot; (Volksinitiative fuer eine soziale Klimapolitik - ...
Der FDP-Ständerat ist wieder in einer Beziehung. Bild: KEYSTONE

Am vergangenen Wochenende zeigte sich Burkart in Rheinfelden mit seiner neuen Freundin Melina Salaorni. Anlass war eine Jubiläumsparty zum 150-jährigen Bestehen der Feldschlösschen-Brauerei, wie der Tages-Anzeiger berichtet.

Melina Salaorni ist deutlich jünger als Burkart: Sie wurde 1995 geboren – damit ist der FDP-Ständerat 20 Jahre älter. Salaorni arbeitet als politische Beraterin in einer Kommunikationsagentur und machte ihren Abschluss an der HSG. Bis 2016 spielte sie zudem in der höchsten Schweizer Frauenliga für den FC St. Gallen Fussball.

Melina Salaorni ist die neue Freundin von Thierry Burkart.
Melina Salaorni ist die neue Freundin von Thierry Burkart. bild: bertakomm.ch

Ganz frisch sei die Beziehung allerdings nicht. Wie Blick aus Burkarts Umfeld erfahren haben will, seien sie schon länger ein Paar. Letzten November wurden sie an der «Prix Suisse»-Verleihung zusammen gesehen. Thierry Burkart selbst hat bislang keine Stellung dazu genommen. (fak)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Sexaffäre bei «französischem Fox»: Jetzt muss der Chefpolemiker gehen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Haarausfall GenZ
1 / 4
Haarausfall GenZ

16 Prozent der Haaröle und Seren bei Galaxus wurden von unter 25-Jährigen erworben.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum geht es bei der Individualbesteuerung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Schon 15'000 Jobs verschwunden: Was mit unserer Industrie los ist
Stellen werden gestrichen oder ins Ausland verlegt. Das hiesige verarbeitende Gewerbe steckt schon seit vier Jahren in einer Krise. Was steckt dahinter?
Die Bilanz der letzten Jahre fällt für die Schweizer Industrie traurig aus. Seit vier Jahren verliert sie Aufträge. Seit drei Jahren verliert sie Umsatz. Seit zwei Jahren weiss sie sich nicht mehr anders zu helfen, als Arbeitsplätze abzubauen. Rund 15’000 Vollzeitstellen sind so bereits verschwunden.
Zur Story