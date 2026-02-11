Der FDP-Ständrat Thierry Burkart hat eine neue Freundin – ein Detail überrascht



Seine letzte Beziehung endete im September 2024: Thierry Burkart und Janine Albiez hatten bereits Hochzeitspläne, trennten sich jedoch. Nun ist Burkart wieder in einer neuen Beziehung.



Der FDP-Ständerat ist wieder in einer Beziehung. Bild: KEYSTONE

Am vergangenen Wochenende zeigte sich Burkart in Rheinfelden mit seiner neuen Freundin Melina Salaorni. Anlass war eine Jubiläumsparty zum 150-jährigen Bestehen der Feldschlösschen-Brauerei, wie der Tages-Anzeiger berichtet.



Melina Salaorni ist deutlich jünger als Burkart: Sie wurde 1995 geboren – damit ist der FDP-Ständerat 20 Jahre älter. Salaorni arbeitet als politische Beraterin in einer Kommunikationsagentur und machte ihren Abschluss an der HSG. Bis 2016 spielte sie zudem in der höchsten Schweizer Frauenliga für den FC St. Gallen Fussball.

Melina Salaorni ist die neue Freundin von Thierry Burkart. bild: bertakomm.ch

Ganz frisch sei die Beziehung allerdings nicht. Wie Blick aus Burkarts Umfeld erfahren haben will, seien sie schon länger ein Paar. Letzten November wurden sie an der «Prix Suisse»-Verleihung zusammen gesehen. Thierry Burkart selbst hat bislang keine Stellung dazu genommen. (fak)