Burkart betonte, dass sich die Schweiz in der aktuellen Weltlage auf ihre Rolle als verlässlicher Partner besinnen müsse. Neutralität bedeute nicht Gesinnungsneutralität, sagte er mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. «Wir dürfen und müssen klar festhalten, dass Russland der Aggressor ist, der das Völkerrecht gebrochen hat.» (sda)/thw

Auf die Frage, ob es ein Fehler war, sich bei der Erneuerung der Luftverteidigung auf amerikanische Produkte gestützt zu haben, sagte Burkart: «Bei gleichwertigen Angeboten sollten wir europäische Anbieter bevorzugen, um deren Industrie zu stärken und uns unabhängiger von den USA zu machen». Dennoch sei die amerikanische Rüstungsindustrie so dominant, dass die Schweiz in gewissen Bereichen kaum Alternativen habe.

Neues System an Schengengrenzen «erhöht die Sicherheit»

Ein neues Grenzkontrollsystem an den Aussengrenzen des Schengenraums wird laut dem Staatssekretär für Migration, Vincenzo Mascioli, die Sicherheit in Europa und somit auch in der Schweiz erhöhen. In Brüssel hat der Rat für Inneres am Mittwoch die schrittweise Einführung des Entry-/Exit-Systems beschlossen. Das System gilt auch für die Schweiz.