recht sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Schweiz will Gipfel zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ausrichten

Die Schweiz will den Trump-Putin-Gipfel ausrichten – aber hat wohl schlechte Chancen

Donald Trump und Wladimir Putin haben ein Treffen angekündigt. Die Schweiz bringt sich nun als Gastgeberin ins Spiel. Es spricht aber einiges dafür, dass ein anderes Land zum Zug kommt.
08.08.2025, 07:09
Francesco Benini / ch media
Mehr «Schweiz»

Schon in wenigen Tagen wollen sich Donald Trump und Wladimir Putin treffen. Das haben beide Seiten bestätigt. Offen ist die Frage: Wo findet der Gipfel statt?

FILE - This combination photo shows U.S. President Donald Trump in a business roundtable in Abu Dhabi, United Arab Emirates, May 16, 2025, left, and Russian President Vladimir Putin at a signing cerem ...
Donald Trump und Wladimir Putin sollen sich bald treffen.Bild: keystone

Der amerikanische und der russische Präsident werden darüber sprechen, wie Russland und die Ukraine einem Waffenstillstand und dann einem Friedensschluss näher kommen.

«In diesem Zusammenhang bekräftigt die Schweiz ihre Bereitschaft, bei Bedarf und auf Ersuchen der Parteien die Dialogbemühungen zu unterstützen und ihre Guten Dienste zur Verfügung zu stellen, im Einklang mit ihrer Tradition der Förderung von Frieden und Diplomatie», schreibt Pierre-Alain Eltschinger, Sprecher des Departements für auswärtige Angelegenheiten.

Mit anderen Worten hat die Schweiz signalisiert, dass sie als Gastgeberin des Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin bereitstehe. Eine solche Veranstaltung würde dem Land grosse öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Und der Event wäre wohl auch hilfreich im Zollstreit mit den USA.

Trump trifft Putin – warum das vor allem für Russland gut ist

Keller-Sutter sprach mit Rubio über die Ukraine

Donald Trump würde in das Land reisen, dessen Unternehmen seiner Meinung nach mit Exporten nach Amerika zu viel Geld verdienen. Er würde Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter treffen. Sie könnte ihn auf das neue Verhandlungsangebot der Schweiz zur Beilegung des Zollstreits ansprechen.

Karin Keller-Sutter sagte am Donnerstag, dass beim Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio in Washington auch die Ukraine ein Thema gewesen sei. Die Bundespräsidentin bekräftigte dabei den Willen der Schweizer Regierung, die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu unterstützen.

HANDOUT - Secretary Marco Rubio meets with Swiss Federal President Karin Keller-Sutter, left, at the Department of State in Washington, D.C., August 6, 2025. (Official State Department photo by Freddi ...
Karin Keller-Sutter und Marco Rubio.Bild: keystone

Ein Problem gäbe es bei der Einreise von Wladimir Putin zu lösen: Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellte im März 2023 einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten aus – wegen des Verdachtes, dass er für Kriegsverbrechen verantwortlich sei. Die Schweiz müsste Putin freies Geleit zusichern. Das entspricht einer Garantie, dass eine Verhaftung ausgeschlossen ist. Ohne freies Geleit würde Putin sicher nicht in die Schweiz reisen.

Andere Länder stehen als Gastgeber im Vordergrund

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Schweiz als Gastgeberin des Gipfels ausgewählt wird? Andere Länder stehen im Vordergrund: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei. Russland kritisierte die Schweiz wiederholt, weil sie die Wirtschaftssanktionen der EU übernommen hatte.

Das letzte Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands fand in der Schweiz statt. Im Juni 2021 begegneten sich Joe Biden und Wladimir Putin in Genf. Erfolgreich verlief der Gipfel nicht. Putin liess damals bereits Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenziehen. Er hatte wahrscheinlich schon entschieden, die Ukraine anzugreifen. Acht Monate später startete Putin den Angriffskrieg.

epa09276477 US President Joe Biden (L) and Russian President Vladimir Putin (R) talk during their meeting at the US - Russia summit at the Villa La Grange, in Geneva, Switzerland, 16 June 2021. US Pre ...
Erfolgloses Treffen: Joe Biden (links) und Wladimir Putin 2021 in Genf.Bild: keystone

US-Präsident Trump verlangt nun von Putin, dass auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anberaumt werden soll. Putin lehnt das ab. Trump könnte darum den geplanten Gipfel mit dem russischen Präsidenten platzen lassen. Noch ist einiges unklar, bevor Trump Putin die Hand schüttelt – auch der Ort des Treffens ist offen. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zu Russland:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
USA erhöhen Belohnung für Festnahme Maduros +++ Trump fordert Rücktritt von Intel-Chef
5
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
Meistkommentiert
1
ManUtd gewinnt das Rennen um Sesko +++ Lehmann verlässt Juventus
2
«Ein Land hat sich verrechnet»: Das sagt die Welt zu den Schweizer Strafzöllen
3
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
4
«39 Prozent sind eine Katastrophe. Es ist brutal, ein Schlag ins Gesicht»
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistgeteilt
1
Trump will Putin doch treffen, selbst wenn dieser nicht Selenskyj trifft
2
Beschluss: Israel will Gaza-Stadt erobern +++ Hamas droht wegen Ausweitung der Kämpfe
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
5
Das Wichtigste der Zollhammer-PK in 7 Punkten
Waldbrandsaison in Kalifornien startet deutlich früher
Die Waldbrandsaison in Kalifornien setzt deutlich früher im Jahr ein als noch vor wenigen Jahrzehnten. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Feuersaison laut einer neuen Studie um bis zu mehr als sechs Wochen nach vorn verschoben.
Zur Story