«Das präsentierte Ticket spiegelt die Vielfalt der Bevölkerung leider nicht wider. Weder Frauen noch grüne Anliegen sind in dieser Auswahl angemessen vertreten. Obwohl ich Markus Ritter als Mensch und Politiker schätze und Herrn Pfister nicht persönlich kenne, empfinde ich dieses Ticket nicht als eine ‹echte und ausgewogene› Auswahl. Der Bundesrat entfernt sich zunehmend von der Bevölkerung, während die Vierermehrheit unbeirrt eine rechtskonservative Politik verfolgt. Ich bezweifle, dass mit diesen beiden Kandidaten das Vertrauen in den Bundesrat wiederhergestellt werden kann. Umfragen und Abstimmungen des vergangenen Jahres zeigen deutlich, dass sich der Bundesrat in einer Vertrauenskrise befindet. Besonders enttäuschend ist, dass die Mitte, die seit 1891 im Bundesrat vertreten ist, es nicht geschafft hat, eine ausgewogene und überzeugende Auswahl an Kandidaten zu präsentieren.»

Sibel Arslan, Nationalrätin Grüne, Basel-Stadt