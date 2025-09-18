sonnig15°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Petition fordert vom Bundesrat mehr Jugendschutz bei Social Media

Petition fordert vom Bundesrat mehr Jugendschutz bei Social Media

18.09.2025, 10:0018.09.2025, 10:59

Social-Media-Plattformen sollen laut einer Petition für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mehr zugänglich sein. Der gemeinnützige Verein NextGen4Impact hat dazu am Donnerstag dem Bundesrat die Petition mit 60'000 Unterschriften übergeben.

Teenager girl with tablet computer. Teen kid texting and playing online game. School child sending message on social media. Preteen kid in white bedroom doing homework for remote learning. Video chat.
Der gemeinnützige Verein NextGen4Impact fordert mehr Schutz von Kindern auf Social Media.Bild: www.imago-images.de

«Wir brauchen eine klare Altersgrenze, um Kinder vor Sucht, Cybermobbing und kommerzieller Manipulation zu schützen», heisst es in der Mitteilung des Vereins. Immer mehr Kinder seien schon im Primarschulalter täglich online. «Cybermobbing, Cybergrooming und Missbrauch nehmen zu, mit teils fatalen Folgen für Kinder und Jugendliche.» Likes und Follower auf TikTok, Instagram und Co. dürften aber nicht über das Selbstwertgefühl bestimmen.

Es sei darum höchste Zeit, dass die Politik handle und die Gesetzeslage dem digitalen Alltag anpasse. Ein Verbot allein werde die Gefahren zwar nicht beseitigen, doch es schaffe Bewusstsein für die Risiken im Netz. Es brauche klare Signale, ähnlich wie beim Jugendschutz im Umgang mit Alkohol.

«Immerhin hat auch der Bundesrat im Februar 2025 angekündigt, in einem Bericht prüfen zu wollen, ob ein Verbot oder eine Einschränkung von Social Media für unter 16-Jährige sinnvoll ist», hiess es weiter. Zwei parlamentarische Vorstösse forderten bereits eine entsprechende Analyse.

Unterstützt wird die Petition von der Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel, der Unternehmerin Friederike von Waldenfels sowie vom Lehrernetzwerk Schweiz, Smartphonefreie Kindheit Schweiz (SfKS) und Human Change.

Der gemeinnützige Verein NextGen4Impact ist nach eigenen Angaben ein unabhängiger, in der Schweiz ansässiger Verein, der sich für die Zukunft von Kindern und Jugendlichen stark macht und «Bildung im Zeitalter der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz neu denkt». Die Petition wurde auf Campax lanciert. (dab/sda)

Mehr zum Thema Social Media:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
Messi vor Vertragsverlängerung in Miami +++ FCSG holt weiteren Stürmer
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
Meistgeteilt
1
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Papst Leo besorgt über Entwicklung in USA + Venezuela startet grosses Militärmanöver
4
Coup für «Doping-Spiele»: Sprint-Star und Weltmeister gibt Teilnahme bekannt
5
Langnau und der Mut, alles anders zu machen
Petition fordert vom Bundesrat mehr Jugendschutz bei Social Media
Social-Media-Plattformen sollen laut einer Petition für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mehr zugänglich sein. Der gemeinnützige Verein NextGen4Impact hat dazu am Donnerstag dem Bundesrat die Petition mit 60'000 Unterschriften übergeben.
Zur Story