Immerhin: Laut der Studie würden sich viele auch an den finanziellen Kosten beteiligen, um die Lebenszeit zu verlängern. Zehn Prozent der Befragten würden gar über 500 Franken zahlen, die Mehrheit jedoch – also 60 Prozent – würde maximal 150 Franken dran zahlen.

Doch welches Alter ist es denn nun, das alle anstreben? Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz liegt bei 84 Jahren. Das durchschnittliche Wunschalter liegt deutlich darüber: 93,2 Jahre alt möchten Schweizerinnen und Schweizer werden. Damit habe man nicht gerechnet, sagt Thom.

Schweizerinnen und Schweizer möchten gerne lange leben. Das zeigt eine Umfrage vom Beratungsunternehmen Deloitte. Und sie möchten nicht nur einfach gerne alt werden, dabei wollen sie auch möglichst gesund bleiben, heisst es in einem Bericht von SRF . Die Bereitschaft, dafür zu zahlen, steige kontinuierlich. Auch die Angebote wie Kältekammern, Wärmetherapien oder Sauerstoffbehandlungen würden immer breiter.

Eine Studie hat untersucht, wie alt die Menschen in der Schweiz am liebsten werden möchten. Fazit: Sie wollen lange leben. Und zahlen wenn nötig dafür.

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) will operative Geschlechtsangleichungen für Minderjährige auf nationaler Ebene verbieten. Ein trans Mann erzählt, was das für ihn bedeutet hätte.

Herr Bartholomä, wann wurde Ihnen klar, dass Sie trans sind?

Benjamin Bartholomä: Ich wusste mit zwölf Jahren, dass ich trans bin. Mein Outing hatte ich dann mit 17. Kurz davor googelte ich oft: «Wie weiss ich, dass ich trans bin?» Dabei habe ich mich an Geschichten anderer trans Menschen orientiert. Irgendwann bin ich an den Punkt gelangt, an dem ich akzeptiert habe: Wenn ich mich immer frage, ob ich trans bin, und als Mann wahrgenommen werden möchte, dann bin ich es wahrscheinlich auch.