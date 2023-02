Erster Fall von Vogelgrippe in der Westschweiz

Bild: keystone

Nach mehreren Meldungen in der Deutschschweiz und im Tessin ist auch im Kanton Waadt ein erster Fall von Vogelgrippe bei einer Möwe nachgewiesen worden. Der Vogel war in Coinsins unweit von Nyon verletzt vorgefunden und in ein Pflegezentrum gebracht worden, wo er später starb.

Der Kadaver wurde anschliessend auf Vogelgrippe untersucht. Dabei wurde der Stamm H5N1 identifiziert, wie der Kanton Waadt am Dienstag mitteilte. Der Ausbruch der Vogelgrippe im Kanton erinnere daran, wie wichtig es sei, sich an die im vergangenen November auf Bundesebene angeordneten Präventionsmassnahmen zu halten. Deren Hauptziel ist es, Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden.

Das Amt für Veterinärwesen ordnete für das betroffene Pflegezentrum spezifische Massnahmen an. Die Freilassung von Vögeln wurde bis auf Weiteres gestoppt. Es wurden auch zusätzliche Stichproben von Vögeln in dieser Pflegestation gemacht, um festzustellen, ob sich das Virus im dortigen Bestand ausgebreitet hat. Je nach Ergebnis leiten die Behörden weitere Schritte ein.

Ansteckungsgefahr für Menschen gering

Der Stamm des Vogelgrippevirus H5N1 ist nur nach engem Kontakt mit infizierten Tieren auf den Menschen übertragbar. Hygienemassnahmen wie etwa Schutzkleidung sind daher wichtig. Wenn man tote oder kranke Vögel entdeckt, soll man sie nicht berühren und darauf verzichten, sie in ein Gesundheitszentrum zu bringen. Personen, die solchen Funde machen, werden gebeten, sich an die Wildhüter, Fischereiaufseher oder die Polizei zu wenden.

Zuletzt wurde das Virus vor wenigen Tagen im Kanton Aargau bei einer Lachmöwe und Anfang Februar im Kanton Zürich Schwarzschwänen in privater Tierhaltung nachgewiesen. Die ersten Fälle in der Schweiz waren im vergangenen November bei einem Graureiher und einem Pfau in einem Hobbybetrieb in der Nähe von Winterthur ZH nachgewiesen worden. (aeg/sda)