Bund ordnet für knapp 300 Arzneimittel tiefere Preise an

06.11.2025, 11:1606.11.2025, 11:16

Der Bund hat im laufenden Jahr die Preise von knapp 300 Medikamenten um durchschnittlich zwölf Prozent gesenkt. Das spart rund 65 Millionen Franken ein. Für die gesamte dreijährige Überprüfungsperiode dürfte der Spareffekt mindestens 335 Millionen Franken betragen.

Medikamente lagern in einem Regal der Apotheke Weissenau, die Apotheke des Spitals Interlaken, eingelagert und bewirtschaftet, fotografiert am Freitag, 10. Februar 2023 in Interlaken. Die Apotheke der ...
In der Schweiz werden die Preise von zahlreichen Medikamenten gesenkt.Bild: KEYSTONE

Das Bundesamt überprüft seit 2017 jährlich die Preise von einem Drittel der von den Krankenkassen vergüteten Arzneimittel. Die Kriterien dabei sind Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es handle sich um einen wichtigen Beitrag zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag mit.

Wegen Engpässen bei der Versorgung nehmen laut dem Bund die Ausnahmen – also der Verzicht auf Preissenkungen – zu. 2025 habe das BAG bisher bei 55 Arzneimitteln Ausnahmen gewährt, hiess es. (dab/sda)

