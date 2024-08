Bald keine Antibiotika mehr? Was der Bundesrat gegen fehlende Medikamente unternehmen will

Medikamenten-Zulassung in der Schweiz viel langsamer als in Europa

Ein weiterer Hebel, der derzeit im Parlament diskutiert wird, liegt bei den Preisen: Das BAG soll auf die Preissenkungen, die alle drei Jahre stattfinden, verzichten können, um die Produktion wichtiger Medikamente sicherzustellen. Denn die heute verfügbaren Gesuche um Preiserhöhungen werden noch selten genutzt, sagt Anne Lévy. Das BAG arbeite darum an einer neuen Wegleitung, um den Prozess für höhere Preise zu beschleunigen und vereinfachen.

Das ist allerdings Zukunftsmusik. Was unmittelbar umgesetzt wird, ist ein Frühmeldesystem, das der Bund im Austausch mit den Herstellern betreibt. Durch das Monitoring lässt sich eine Mangellage antizipieren, die Gesundheitseinrichtungen können sich darauf einstellen und reagieren, indem sie beispielsweise früh Alternativen beschaffen.

Dort will der Bundesrat ansetzen: So sollen Medikamente, die in der Schweiz nicht zugelassen sind, bei Engpässen erleichtert eingeführt werden können. Weiter soll über Kapazitätsverträge mit Herstellern die Lieferung von festgelegten Mengen an Arzneimitteln gesichert und im Notfall gar eine Eigenherstellung durch die Armeeapotheke geprüft werden.

Am Anfang steht immer, dass wichtige Produktionsschritte nach Asien verlagert werden und es aufgrund der Tiefpreispolitik in westlichen Ländern nur noch wenige Anbieter für wichtige Medikamente gibt. Für die Schweiz kommt erschwerend hinzu, dass der Markt klein ist und für die Zulassung hohe Hürden bestehen.

Die Ausfälle und Engpässe nehmen weltweit zu. Darum hat der Bundesrat einen Strauss von Massnahmen «diskutiert» und «Umsetzungsaufträge erteilt», wie er am Donnerstag mitteilte. So wolle die Regierung dem Problem langfristig begegnen.

Die Situation ist im Vergleich luxuriös. Längst nicht alle Arzneimittel gibt es an Lager. Insgesamt können derzeit 777 Medikamentenpackungen nicht geliefert werden, wie die Seite drugshortage.ch des Spitalapothekers Enea Martinelli angibt. Auch gibt es nicht immer eine Alternative. Die Versorgung der Patienten leidet.

Die Tollwutimpfung kann derzeit nicht geliefert werden. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) spricht von einer «schweren Mangellage», einer weltweiten Knappheit. Weil sich kein Ende abzeichnet, wird der Impfstoff aus den hiesigen Pflichtlagern rationiert: Nur wer gebissen wird oder sich bei der Arbeit diesem Risiko exponiert, erhält eine Impfung. Reisende in Risikoländer erhalten hingegen nichts.

Bei einem Gleitschirmunfall auf dem Gipfel des Breithorns im Wallis sind am Mittwoch zwei Personen ums Leben gekommen. Das Gespann rutschte aus noch ungeklärten Gründen beim Start mehrere hundert Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.