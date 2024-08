Das Kinderhospiz befindet sich in einem umgebauten Bauernhaus im Weiler Riedbach bei Bern. Das Projekt wurde vollständig über Spenden ermöglicht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Weil nicht sämtliche Betriebskosten über die Krankenkassen und Invalidenversicherung abgerechnet würden, sei die Institution bis auf Weiteres primär spendenfinanziert. (sda)

Das Kinderhospiz bietet Platz für bis zu acht lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister und Eltern, wie die Stiftung Allani Kinderhospiz Bern am Donnerstag mitteilte.

Das erste Kinderhospiz der Schweiz nimmt am 13. August in Bern den Betrieb auf. Es schliesst laut Angaben der Betreiberin eine Versorgungslücke im Schweizer Gesundheitssystem.

Das Kinderhospiz befindet sich in einem umgebauten Bauernhaus im Weiler Riedbach bei Bern.

Bild: Screenshot Stiftung Allani Kinderhospiz

Micheline Calmy-Rey war von 2003 bis 2011 Aussenministerin der Schweiz. Heute erklärt die 79-jährige Altbundesrätin die Weltlage. Und rügt den Bundesrat, weil er den Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterschreiben will.

Wer wäre für die Schweiz besser als US-Präsident: Kamala Harris oder Donald Trump?

Micheline Calmy-Rey: Kamala Harris. Donald Trump würde die transatlantische Achse schwächen. Das wäre nicht im Interesse der Schweiz, weder sicherheitspolitisch noch wirtschaftlich. Unter Trump könnten die Importzölle stark steigen, was für die Wirtschaft ein Problem wäre. Der Schweiz stehen aber so oder so schwierige Zeiten bevor.