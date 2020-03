Wettlauf mit der Zeit in Schweizer Intensivstationen

So verbreitet sich das Coronavirus in deinem Kanton

Wie viele Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert? Wie viele sind daran verstorben? Und wie ausgelastet sind die Spitalbetten in deinem Kanton? Ein Überblick.

Das Coronavirus hat inzwischen alle Kantone der Schweiz erreicht. Die kantonalen Behörden liefern dazu auf ihren Webseiten in teilweise unregelmässigen Abständen Angaben zur Anzahl Coronavirus-Infizierten. Insbesondere über das Wochenende kann ein Tagesupdate allerdings auch mal fehlen. Mehr zu den Datenquellen findest du in der Infobox am Ende des Artikels.

In der Visualisierung hat es jeweils einen Punkt, wenn eine Aktualisierung vorlag. Die Grafiken bilden den Zeitraum seit dem 6. März 2020 …