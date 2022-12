Starke Zunahme psychischer Störungen bei Mädchen und jungen Frauen

Zum ersten Mal waren psychische Störungen auch die häufigste Ursache für eine Hospitalisierung bei diese Altersgruppe (19'243 Fälle), wie das BFS am Montag mitteilte. Die Spitaleinweisungen wegen Suizidversuchen nahmen laut BFS in derselben Altersgruppe um 26 Prozent zu, die ambulanten psychiatrischen Leistungen im Spital um 19 Prozent.

Die «Gender-Terror»-Kampagne der SVP – mitsamt einem Symbol-Fail

Die SVP stört sich an gendergerechter Sprache – so weit, so normal. In ihrer neuen Kampagne gegen den sogenannten «Genderwahn» haben sie sich in der Symbolik aber vergriffen.

Am Montag setzte die SVP einen Tweet ab mit der Überschrift: «Genug vom links-grünen Gender-Terror? Jetzt SVP-Mitglied werden» – inklusive Link, der direkt zur Anmeldungs-Seite der Partei führt.