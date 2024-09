Diebe brechen Selecta-Automaten in Glarus auf – was sie finden, wird sie enttäuscht haben

Die Diebe hätten wohl mit einem Schlüssel die Tür des Automaten auf dem Bahnhofareal geöffnet, schrieb die Kantonspolizei Glarus am Dienstag. Deshalb sei auch nur ein geringer Sachschaden entstanden.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Selecta-Automat in Glarus aufgebrochen und die Geldkassette geklaut. Darin war gerade mal ein Franken.

Der aufgebrochene Automat in Glarus.

Der aufgebrochene Automat in Glarus. bild: kapo glarus

