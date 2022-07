Nach zwei Angriffen auf Kühe hatte der Kanton Graubünden den Abschuss von zwei Jungwölfen des Beverinrudels angeordnet. Dieses Rudel hatte vergangene Woche am Schamserberg eine Mutterkuh angegriffen und so schwer verletzt, dass sie getötet werden musste. Ein paar Tage zuvor hatte das Rudel eine Mutterkuh gerissen. (sda)

Im Puschlav konnten in diesem Jahr bereits zwei verschiedene Wölfe identifiziert werden. Der Kanton ist mit der Gemeinde und mit dem Bund in Kontakt. Sobald die Umstände des Vorfalls geklärt sind, wird über das weitere Vorgehen entschieden. Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, seien nicht grundsätzlich gefährlich und würden meist den Kontakt zu Menschen meiden, hiess es weiter.

Auf der Alp Grüm im Puschlav, Graubünden, ist es am Samstagmorgen zu einer Begegnung zwischen einem Wolf und einem Menschen gekommen. Dabei knurrte der Wolf die Person an, nachdem er ihr mehrere Minuten lang auf kurze Distanz gefolgt war.

Wolf knurrt Person auf Alp Grüm in Graubünden an

Leblose Person in der Aare bei Olten entdeckt

Ein Passant hat am Freitagmorgen in der Aare bei Olten SO eine leblose Person entdeckt. Die Polizei barg sie. Es handelt sich nicht um die Person, welche die Polizei am Dienstag und Mittwoch suchte.