Eines der beschädigten Autos. bild: kapo gr

Junge Männer werfen in Trimmis GR Steine von Autobahnbrücke – und beschädigen fünf Autos

Vier Männer haben in der Nacht auf Ostersamstag von einer Autobahnbrücke in Trimmis GR Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen. Die Kantonspolizei Graubünden konnte die 18- bis 23-Jährigen noch in der selben Nacht ermitteln, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Sie wurden vorübergehend festgenommen.

Die Autobahnüberführung bei Trimmis. kapo gr

Fünf Autos seien durch die Steinwürfe beschädigt worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Sie hätten alle ohne Kollision gestoppt werden können.

Weitere auf der Überführung bereitgestellte Steine. bild: kapo gr

Der Sachschaden an den Fahrzeugen belaufe sich auf mehr als zehntausend Franken. Die vier Männer sind geständig. (sda)