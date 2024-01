History Porn

33 unglaubliche Bilder, wie in der Schweiz früher Ski gefahren wurde

In den ersten Kantonen stehen schon die Sportferien an und damit für viele die Zeit, in der so richtig Ski gefahren wird. Das war früher nicht anders. Also doch, es war total anders. Zumindest betreffend Ausrüstung und Anlagen.

Die ersten Kantone und Gemeinden freuen sich schon über die Sportferien. Bis Mitte März sind dann überall die eine oder zwei Wochen Sportferien durch. Diese sollen mit Skitagen natürlich so richtig ausgenützt werden. Zur Einstimmung schauen wir zurück, wie das früher auf den Pisten so zu- und herging. Du wirst teilweise richtig staunen:

Bevor wir loslegen, wärmen wir uns auf Gurten, 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Auch den Oberkörper wollen wir gut aufwärmen Glarus, 1974. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Aufwärmen konnte man sich auch in der Berner Innenstadt Bern, 1942. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wer sich richtig aufwärmt, hat nie kalt Originallegende: Dorfschule in Bönigen. Wer nicht erkältet ist, fährt 10 Minuten ohne Hemd Ski. (1944) Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Sonnenbrille war schon damals ein wichtiges Accessoire Bönigen 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Noch bisschen Dehnen und dann geht's los Bönigen 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Leider sind wir aber nicht die Einzigen Anstehen im Hoch-Ybrig 1985. Bild: KEYSTONE

«Alles fährt Ski »erhält eine ganz neue Bedeutung Auch im Toggenburg bei Ebnat-Kappel brauchte man 1974 viel Geduld. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der Bügellift bringt dich nach oben Im Bolgen in Davos stand der erste moderne Skilift mit Bügel der Welt (Baujahr 1934). Hier eine Aufnahme von 1964. Bild: KEYSTONE

In Engelberg herrscht Hochbetrieb Engelberg 1975. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zum Gornergrat fuhr früher schon die Zahnradbahn Zermatt 1948. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

58 Jahre später an gleicher Stelle

Ein Skilift-Schiff ... Undatierte Aufnahme aus der Ostschweiz. Bild: imago stock&people

Die Skier nochmals kontrollieren Arosa 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und dann geht's der Skilehrerin nach Aufnahme ca. 1950. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Kinder übten schon 1937 fleissig ... St.Moritz 1937. Bild: imago stock&people

... und selbst König Hussein I. aus Jordanien versucht sich an gleicher Stelle einige Jahre später St. Moritz 1975. Bild: KEYSTONE

Abenteuerliche Anreise mit dem Auto Schweizer Alpen 1950. Bild: imago stock&people

Auch die Prinzessin kommt dem Auto Aus den Niederlanden da: Prinzessin Beatrix 1966 in Gstaad. Bild: KEYSTONE

Andere laufen zur Talstation Im Dorf San Bernardino 1972. Bild: KEYSTONE

Den Zürchern zeigen, was Skifahren ist Demonstration der Davoser Skischule vor dem Dolder Waldhaus in Zürich, aufgenommen am 23. Januar 1943. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Damals war das noch eine Attraktion (Schnee hatte es auch schon wenig) Zürich 1943. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In Bern übte man derweil in der Indoor-Skihalle Bern 1939. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der «Lift», der noch Muskelkraft benötigte Bern 1939. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Auch das Bondgirl ging Skifahren Ursula Andress 1986 in Gstaad. Bild: KEYSTONE

Auch Pausen waren damals schon wichtig Arosa 1940. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Telemark war früher noch in Ein Telemark-Skilehrer zeigt seiner Klasse in Grindelwald, wies geht (1944). Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Als man mit dem Skilift noch durch enge Täler fuhr Arosa 1940. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Sesselbahn war noch nicht so komfortabel Grindelwald 1969. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Als Carvingski noch kein Thema waren Einsiedeln 1979. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wer erinnert sich noch an die Billett-Entwertung vor dem Skilift? Gar nicht mal so lange her: Schönried 1993. Bild: KEYSTONE

Grosser Andrang Das Skiticket trug man 1989 noch um den Hals oder später am Skipasshalter oder auch Skipassjojo. Bild: KEYSTONE

Skifahren am Uetliberg in Zürich 1939 war das noch regelmässiger möglich. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV