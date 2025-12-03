Um dieses Gesicht kommt man aktuell in der Schweiz nicht herum: Alfred Gantner ist omnipräsent. Bild: keystone

Der Mann, der plötzlich zu allem etwas zu sagen hat – das ist Alfred Gantner

Unternehmer Alfred Gantner ist derzeit in der Schweiz omnipräsent. Doch wer ist der schwerreiche Finanzunternehmer eigentlich?

Er ist laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes der 1245-reichste Mensch der Welt, 57 Jahre alt – und dieser Tage in den hiesigen Medien präsenter als sämtliche Bundesräte: Der Schweizer Finanzunternehmer und Multimilliardär Alfred «Fredy» Gantner.

Zwar macht Gantner bereits seit einigen Jahren auf politischer Ebene als EU-kritischer Unternehmer auf sich aufmerksam, doch durch seine Schlüsselrolle in den Schweizer Zollverhandlungen mit den USA hievte er sich in jüngerer Vergangenheit bereitwillig auf eine neue Aufmerksamkeitsebene: Gantner tritt in der «Arena» von SRF auf, macht Bundesräten öffentlich Vorwürfe wegen des Umgangs mit den USA, rechtfertigt die Bling-Bling-Geschenke für Donald Trump und weibelt aktiv für seine Kompass-Initiative und damit gegen die neuen Bilateralen mit der EU.

Wer ist der Mann, der plötzlich zu allem etwas zu sagen hat?

Seine Kindheit

Im Gegensatz zu seinem späteren Werdegang vom Banklehrling zum schwerreichen Finanzunternehmer ist über Gantners Kindheit relativ wenig öffentlich bekannt. Er wurde 1968 in Baden im Kanton Aargau geboren. Schon früh sei für ihn klar gewesen, dass es «in Richtung Wirtschaft und Politik» gehen würde. Sein Vater habe ihn oft zum Nachdenken und Argumentieren herausgefordert, offenbarte Gantner 2004 in einem Interview mit der Handelszeitung. Und auch, wie er sein erstes Geld verdiente: Mit einer «Wanderdisco» sei er an den Wochenenden durch den Aargau gepilgert, die Einnahmen seien jeweils «nicht verjubelt», sondern «gleich wieder in neue Apparaturen gesteckt» worden.

Sein Werdegang

Bezüglich seines Dranges zum Unternehmerischen und seinem beruflichen Werdegang zeigt sich Gantner im Gegensatz zu Details aus seiner Kindheit freigebiger. Seine Laufbahn ist gut dokumentiert: Über eine Banklehre bei einer UBS-Tochter fand er den Weg in die USA, wo er an der Brigham Young University in Utah seinen Wirtschaftsmaster erlangte. Danach arbeitete Gantner drei Jahre für die US-Grossbank Goldman Sachs im Investmentbanking.

Seine Firma

Eine prägende Zeit: Bei der US-Bank lernte Gantner zwei andere Schweizer kennen, Urs Wietlisbach und Marcel Erni. Zusammen machte sich das Trio selbstständig und gründet 1996 in Zug die Partners Group. Mit der Investmentfirma fokussierten die Gründer nicht auf klassische Aktien, sondern auf Private Equity, also Firmen, deren Anteile nicht (oder noch nicht) an der Börse gehandelt werden.

Die drei Partners-Group-Gründer Urs Wietlisbach, Alfred Gantner und Marcel Erni (von links). Bild: Gian Marco Castelberg/13 Photo

Das Geschäftsmodell funktioniert vereinfacht gesagt so: Die Firma trägt Kapital von Geldgebern zusammen (häufig institutionelle Anleger wie beispielsweise Pensionskassen oder sehr vermögende Privatanleger) und investiert dieses in Firmen, die sich in der Wachstumsphase befinden. Diese Firmen werden in der Regel während einigen Jahren «begleitet», also mit Kapital und bei der Optimierung und dem Ausbau des Geschäfts unterstützt. Dabei wird der Unternehmenswert im Optimalfall massiv gesteigert – was mit beträchtlichem Profit für alle Beteiligten einhergeht.

Die Partners Group nahm mit dem Fokus auf Private Equity in den 90er-Jahren eine Pionierrolle in Europa ein. Das Unternehmen wuchs rasant, auch dank des guten Netzwerks der Gründer in den Vereinigten Staaten. Nach dem Börsengang 2006 expandierte die Firma weltweit und wuchs weiter. 2020 schaffte sie den Sprung in den Swiss Market Index (SMI) und damit unter die 20 grössten Schweizer Firmen.

Seine Werte

Nebst seinem beruflichen Werdegang vom Banklehrling zum Multimilliardär ist auch auf privater Ebene vieles an Alfred Gantner ungewöhnlich: Im Alter von 23 Jahren konvertierte er während seiner US-Studienzeit zur Kirche «Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage» – öffentlich besser bekannt sind deren Anhänger als Mormonen. Die Universität, die er in Utah besucht hatte, ist eng mit der Glaubensgemeinschaft verbandelt.

Der Glaube nahm und nimmt in Gantners Leben einen zentralen Platz neben Familie und Geschäft ein. «Die Familie kommt zuerst, dann die Kirche, dann das Geschäft», sagte er einst. Bis 2019 fungierte er als Bischof einer Zürcher Mormonen-Gemeinde und hielt in dieser Funktion auch regelmässig Predigten.

Daneben gab sich der 57-Jährige in der Vergangenheit betont bescheiden, bodenständig – typisch schweizerisch. Bei Familienferien reisten er, seine Frau Cornelia, eine ehemalige Journalistin und heute Gastronomin in der Lenzerheide, und die fünf gemeinsamen Kinder in der Economy Class, so der Finanzmagnat. Und beim Lebensmitteleinkauf achte er schon auch immer wieder auf Aktionsangebote, um ein paar Franken zu sparen – trotz Milliardenvermögen.

Zum Gesamtbild gehört aber auch: Die Gantners leben in feudalen Verhältnissen in Meggen LU am Vierwaldstättersee. 2023 sorgte er mit dem Neubau eines Villenkomplexes auf über 35'000 Quadratmetern für Schlagzeilen. Gästehaus, Garage, Pool, Bootshaus – praktisch alles davon ist im XXL-Format auf dem Gantner-Anwesen zu finden.

Seine politischen Ambitionen

Nebst seinen ursprünglichen Lebensinhalten Familie, Kirche und Geschäft hat Gantner in der jüngeren Vergangenheit auch die Politik zu einem zentralen Thema in seinem Leben gemacht – wobei seine Ambitionen je nach Interpretationsweise eng mit seiner Geschäftstätigkeit verknüpft sind.

Mit seinen langjährigen Partnern Urs Wietlisbach und Marcel Erni vollzog Gantner 2020 zum zweiten Mal eine Gründung: Mit dem Verein Kompass Europa setzen sich die drei US-geprägten Finanzunternehmer seither gegen die Annäherung der Schweiz an die EU ein, zunächst gegen das Rahmenabkommen und jetzt gegen die Bilateralen III.

Gantner glaubt, dass die Schweiz mit einer Annäherung an die EU ihr Erfolgsmodell riskieren würde, sowohl in wirtschaftlicher als auch politischer Hinsicht. Er spricht sich stattdessen für die Pflege guter Beziehungen zur ganzen Welt aus. Dazu passt sein Engagement für eine Senkung von Donald Trumps Zöllen gegen die Schweiz.

Während die Schweiz noch über die genauen Beweggründe Gantners rätselt – ihm werden wahlweise wirtschaftlicher Eigennutz, echte Sorgen um die Schweiz und ihre Exportindustrie oder das bereitwillige Ausnutzen einer grossen Bühne für seine Anti-EU-Anliegen unterstellt –, hat sich der 57-Jährige bereits das nächste Politthema vorgenommen: Nachdem die Erbschaftssteuerinitiative der Juso von der Bevölkerung abgeschmettert wurde, macht er sich jetzt für höhere Steuern für besonders Vermögende wie ihn selbst stark.

Auch diesbezüglich dürfte es betreffend seiner Motivation verschiedene Interpretationen geben. Eindeutig ist angesichts der zweifellos auch in Zukunft andauernden Debatten rund um die aussenpolitischen Beziehungen zur EU und den USA hingegen: Alfred Gantner wird nicht so schnell wieder von der politischen Bühne und damit aus dem medialen Scheinwerferlicht verschwinden.