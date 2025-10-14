wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Hundehalter mit Terrier-Mischling darf nicht in Kanton Zürich bleiben

Hundehalter mit Terrier-Mischling blitzt vor Bundesgericht ab

14.10.2025, 12:5514.10.2025, 12:55

Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Hundehalters abgewiesen, dessen Tier das Zürcher Veterinäramt als verbotenen bullartigen Terrier einstufte. Damit darf der Hund nicht im Kanton Zürich verbleiben.

American Staffordshire Terrier, Alte Standardrasse mit geschnittenen Ohren *** American Staffordshire Terrier, Old Standard breed with cut Ears Copyright: imageBROKER/G.xLacz ibllag08244036.jpg Bitte ...
Der Terrier Mischling darf in Zukunft nicht mehr im Kanton Zürich bleiben. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Das Bundesgericht hat in einer öffentlichen Beratung festgehalten, dass die Begutachtung des Hundes durch den Amtstierarzt und dessen Schlüsse nachvollziehbar seien. Die Zürcher Vorinstanz habe sich darauf abstützen dürfen. Auch könne sich der Beschwerdeführer nicht darauf berufen, seine persönliche Freiheit werde durch das Halteverbot verletzt.

Der Halter hatte den Hund in Deutschland gekauft. In der Hundedatenbank wurde die Rasse «Bulldog x Alpenländische Dachsbracke» registriert. Nach einem Rapport der Stadtpolizei Zürich musste der Halter seinen Hund beurteilen lassen. Die Begutachtung ergab, dass es sich um einen Hund des Rassetyps «Bullartige Terrier» der Rasse American Staffordshire Terrier gekreuzt mit einer unbekannten Rasse handelt. Solche Hunde sind im Kanton Zürich verboten. (sda)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Emotionales Wiedersehen: Hamas-Geiseln mit Familien vereint
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Trotz Waffenruhe: Tote nach israelischem Angriff in Gaza +++ Macron warnt vor Hamas
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Notstand in der Jugendpsychiatrie: Ein Rezept gegen die Versorgungskrise
Die psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu, doch es fehlt an Therapieplätzen. Das «Berner Modell» zeigt neue Lösungsmöglichkeiten auf.
Immer mehr Jugendliche in der Schweiz leiden unter psychischen Störungen. Im nationalen Gesundheitsbericht 2025 wird auf die auffallend hohe psychische Belastung von Mädchen und jungen Frauen hingewiesen.
Zur Story