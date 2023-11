Interview

«Ich kann mir nicht vorstellen, jemals so nahe an einen Hamas-Führer kommen zu können»

Alex Kühni ist Schweizer Kriegsfotograf und hat selbst schon das Kriegsgeschehen im Gazastreifen dokumentiert. Im Interview gibt er seine Einschätzung, wie es zum Selfie eines AP-Kriegsfotografen und einem Hamas-Führer kommen konnte.

Aylin Erol Folge mir

Mehr «Schweiz»

Derzeit macht ein Selfie eines palästinensischen AP-Kriegsfotografen mit einem Hamas-Führer in den Medien die Runde. Der Journalist hält die Kamera, der Hamas-Führer hat seinen Arm um ihn gelegt und küsst ihn auf die Wange. Können Sie sich vorstellen, wie ein solches Foto zu Stande kommen kann?

Alex Kühni: Ja und nein. Als Kriegsfotograf versuche ich mich immer möglichst neutral durch das Kriegsgebiet zu bewegen. Doch dabei bin ich immer darauf angewiesen, dass mir die Kriegsparteien Zugang zum Gelände geben. Auch ich habe bei meinem letzten Besuch in Gaza mit Mitgliedern von terroristischen Organisationen wie der Hamas oder dem Islamischen Dschihad gesprochen und sie fotografiert. Man darf nicht vergessen, dass die Hamas Gaza regiert und solche Organisationen dort allgegenwärtig sind.

Was müsste passieren, dass Sie ein solches Selfie machen würden? Müsste die Hamas Sie dazu zwingen?

Wir haben sehr wenig Kontext zum Bild. Ich weiss nicht, wie es entstanden ist. Ich kann mir – als Schweizer Kriegsfotograf – aber nicht vorstellen, dass ich jemals so nahe an einen Hamas-Führer kommen könnte, und noch weniger, dass man mich zu einem solchen Selfie zwingen würde. Dafür sind wir Kriegsjournalisten nicht wichtig genug. Ich würde ein solches Foto aber auch nie schiessen. Ich bin nicht unterwegs, um mich selbst auf Bildern festzuhalten, sondern um zu zeigen, was Krieg für die davon betroffenen Menschen bedeutet. Auf allen Seiten.

Gemäss dem «Tages-Anzeiger» wirft die Nichtregierungsorganisation «Honest Reporting» dem palästinensischen Kriegsfotografen nun vor, er habe im Vorfeld vom Angriff der Hamas am 7. Oktober gewusst. Er sei auffallend schnell am Grenzzaun gewesen, den die Hamas-Kämpfer durchbrachen. Was sagen Sie dazu?

Wenn sich herausstellen würde, dass er gewusst hatte, dass die Hamas vor hatte, explizit Zivilisten zu töten, hätte er definitiv eine Grenze überschritten. Gegenwärtig wissen wir das aber nicht.

Zur Person Alex Kühni ist seit zehn Jahren freischaffender Kriegsreporter. Er hat das Kriegsgeschehen schon in der Ukraine, in Syrien, im Irak und im Gazastreifen erlebt. Die Bilder davon liefert er unterschiedlichen Schweizer Medien, etwa Tamedia. 2023 kürte ihn die Jury von Swiss Press Photo zum Fotografen des Jahres.

Wann ist diese Grenze bei Kriegsreportern überschritten? Sie sagten ja, dass Sie auch selbst direkt mit der Hamas zu tun hatten in der Vergangenheit.

Ich hatte nicht direkt mit der Hamas zu tun, sondern nur über einen lokalen Übersetzer. Die Grenze ist dann überschritten, wenn Kriegsfotografen nicht mehr dokumentieren, sondern partizipieren. Das wäre der Fall gewesen, hätte sich der AP-Fotograf aktiv am Hamas-Angriff beteiligt, zum Beispiel logistisch oder noch schlimmer mit einer Waffe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Hamas einen Reporter über eine solche Operation informieren würden. Zudem muss man sich bewusst sein, dass der Gazastreifen extrem klein ist. Gerade mal zehn Prozent der Fläche des Kantons Bern. Verständlicherweise ist man dann schnell an dem Ort, an dem etwas passiert. Aber ich weiss natürlich auch ich nicht, was die Wahrheit ist. Ich vertraue darauf, dass AP dieses Thema gut aufarbeiten wird. Das ist extrem wichtig.

Kühni (links) Ende 2018 in Gaza-Stadt im Gespräch mit einem palästinensischen Übersetzer. Im Hintergrund ein Plakat der Terrororganisation «Islamischer Dschihad». bild: philipp schmidli

Weshalb?

Wenn ein Journalist bei den Terroranschlägen aktiv partizipiert hat – und ich spreche da nicht vom Fotografieren –, würde das Angriffe auf Journalisten legitimieren. Deswegen ist es wichtig, dass solche Vorwürfe untersucht werden.

Als Kriegsfotograf sind Sie auf den Goodwill beider Kriegsparteien angewiesen. Diesen Goodwill erhalten Sie ja nur, weil beide Parteien ein Interesse haben, Ihre Arbeit zu beeinflussen. Oder nicht?

In jedem Konflikt ist die dritte Partei die öffentliche Meinung. Dafür gibt es kein besseres Beispiel als der Israel-Palästina-Konflikt. Bilder von getöteten Kindern in Gaza helfen der Zustimmung zum Militäreinsatz der israelischen Armee sicher nicht, das sehen wir ja gegenwärtig gut. Und nun hat das israelische Militär angefangen, einige Journalistinnen mit ins Kriegsgebiet zu nehmen. Der einzige Weg, der für Kriegsjournalisten derzeit nach Gaza führt, ist über eine offizielle Bewilligung durch Israel. Um eine solche Bewilligung bemühe ich mich jetzt. Ich will mir selbst ein Bild von den Kämpfen machen können.

Der Schweizer Kriegsjournalist Alex Kühni im Gespräch mit irakischen Spezialkräften während dem Kampf gegen die Terroristen des Islamischen Staates (IS), 2018 in Mosul. bild: Philipp Schmidli

Wie unabhängig können Fotos in diesem Umfeld überhaupt noch sein, wenn Sie das israelische Militär begleiten? Ich nehme an, Sie können sich im Gazastreifen nicht einfach absetzen und durch das Kriegsgebiet spazieren.

Nein, das geht nicht. Es ist viel zu gefährlich. Fotos können aber trotzdem unabhängig sein. Das israelische Militär nimmt einem nicht plötzlich die Kamera weg oder verbietet es einem, gewisse Fotos zu schiessen. Es gibt nur gewisse Regeln. Beispielsweise, dass ich Fotos von Panzern an einem gewissen Stützpunkt erst einige Stunden oder Tage später veröffentlichen darf, weil die Hamas sonst herausfinden kann, wo sich das israelische Militär gerade aufhält. Solche Regeln halte ich selbstverständlich ein. Ich will den Krieg dokumentieren und ihn nicht beeinflussen.

Sie waren 2019 zum letzten Mal im Gazastreifen. Können Sie erzählen, wie Ihr Kontakt damals aussah?

Schon damals brauchte ich eine Bewilligung in Form einer offiziellen Pressekarte von Israel. Mit dieser Bewilligung konnte ich zunächst den israelischen Check-Point am Gazastreifen passieren. Dann lief ich eine Weile im Niemandsland geradeaus, bis ich beim Hamas-Check-Point ankam. Dort musste ich dann palästinensische Einreisepapiere vorweisen sowie einen Kontakt innerhalb des Gazastreifens. In meinem Fall war das mein langjähriger Übersetzer.

Kühni 2019 im Gespräch mit einem gefangenen IS-Terroristen in einem Gefängnis in Syrien. bild: Philipp Schmidli

Und die Hamas liess Sie dann passieren? Krümmte Ihnen kein Haar?

Ja. Die Hamas war damals die Regierung in Gaza, ob sie das bleiben kann, wird sich zeigen. Ich konnte damals sogar mit jungen Kämpfern sprechen, die den militärischen Angriff auf Israel trainierten. Das bekommt im Nachhinein natürlich eine ganz neue Dimension.

Worüber haben Sie mit den Kämpfern gesprochen?

Ich weiss nicht mehr genau. Die Gespräche sind für mich meist nur eine Möglichkeit, um näher an die Menschen heranzukommen, um anschliessend möglichst authentische Fotos machen zu können.

Ist das nicht gefährlich?

Mein Beruf ist gefährlich, ja. Aber meist haben Kriegsparteien ja ein Interesse daran, dass über sie berichtet wird. Ich gebe meine eigene Meinung über den Konflikt jedoch nie preis. Ich versuche, an jedes Gespräch so neutral wie möglich heranzugehen. Mein Ziel ist nicht, Partei zu ergreifen, sondern zu verstehen und zu zeigen, was Krieg mit Menschen macht. Und was passieren muss, dass ein Mensch so viel Hass gegen andere Menschen entwickelt, dass er keinerlei Empathie für den anderen mehr verspürt.

Alex Kühni (rechts im Bild mit Kamera) Ende 2018 während einer Beerdigung eines durch Auseinandersetzungen mit israelischen Streitkräften getöteten jungen Mannes, im Gazastreifen. bild: Philipp Schmidli

Und was muss passieren?

Es muss vorher sehr viel kaputtgehen. Ich habe enge Freunde auf beiden Seiten des Zauns von Gaza. Ich habe in Israel gelebt und Nächte mit anhaltendem Bombenalarm erlebt. Stellen Sie sich vor, das jeden Tag zu erleben! Jede Nacht! Diese ständige Angst macht etwas mit den Leuten. Und auf der anderen Seite ist die sehr junge Bevölkerung in Gaza, die nur ein Leben in Armut, Krieg und Angst kennt. Jugendliche, die ihre ganze Familie verloren haben. Keine Perspektiven haben. Auch das macht etwas mit den Menschen. Am Schluss kommt noch die Propaganda auf beiden Seiten dazu, die diese Angst in Hass umwandelt.

Was aus Ihrer Arbeit im Gazastreifen ist Ihnen bis jetzt am stärksten in Erinnerung geblieben?

Ich war 2019 und 2014 im Gazastreifen. Und beide Male habe ich von Seiten der Hamas den Satz gehört: «Jedes Mal, wenn uns Israel bombardiert, verdoppelt, verdreifacht sich die Zahl unserer Rekruten.» Das zeigt, wie die Spirale der Gewalt diesen Konflikt am Leben erhält. Ich bin darum überhaupt nicht zuversichtlich, dass sich dieser Konflikt in der nächsten Zeit lösen lässt. Dafür bräuchte es sehr viele Jahre des Friedens.