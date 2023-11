Am Mittwoch gelang es der Kinderrechtsorganisation Terre des hommes erstmals seit dem 7. Oktober, neun Lastwagen voll mit Hilfsgütern in Gaza zu verteilen. Bild: ©Tdh/Amany Fayed

Wir haben Hilfswerke gefragt, wie die Situation in Gaza ist – das sind ihre Antworten

Eigentlich wissen die Hilfswerke genau, was die Menschen im Gazastreifen derzeit am dringendsten bräuchten. Doch ihre Hilfsgüter können die Zivilbevölkerung kaum erreichen. Denn die humanitäre Arbeit im Nahen Osten ist schwieriger als in anderen Kriegen, etwa dem Ukrainekrieg.

Aylin Erol Folge mir

Mehr «Schweiz»

Egal, welche Hilfsorganisation man derzeit fragt, ob das HEKS, die Caritas oder Terre des hommes, die Antwort ist immer dieselbe: Die Palästinenserinnen und Palästinenser brauchen dringend Strom und Wasser. Denn ohne Strom funktioniert gar nichts mehr. Kein Licht, kein Wasserkocher, kein Internet, keine Geräte in den Spitälern. Und ohne sauberes Trinkwasser fangen sich die Menschen allerlei Krankheiten und Infektionen ein.

Im Grunde fehlt es im Gazastreifen aber an allem, sagen die Non-Profit-Organisationen (NGOs): Essen, Medikamente, Hygieneartikel, warme Kleidung für den Winter, sichere und wintertaugliche Notunterkünfte. «Bisher konnte der Bedarf mit den zugelassenen Hilfslieferungen kaum gedeckt werden. Der Raum für humanitäre Arbeit ist äusserst prekär», schreibt auf Anfrage die Caritas, die mit ihrer Partnerorganisation Catholic Relief Services (CRS) vor Ort vertreten ist.

Warum kaum Hilfe im Gazastreifen ankommen kann, dafür gibt es fünf Gründe.

Gaza ist abgeriegelt

Die Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern und -leistungen zu versorgen, ist im Gazastreifen schwieriger als im Ukrainekrieg. Denn wie Martina Ziegerer von der Stiftung Zewo sagt: «Im Ukrainekrieg können die Organisationen die Menschen zum Beispiel während ihrer Flucht unterstützen.»

Im Gazastreifen ist das jedoch nicht möglich. Das palästinensische Gebiet ist so gut wie abgeriegelt. Flüchten können die Menschen nur innerhalb von Gaza. Wollen Hilfsorganisationen helfen, müssen sie das direkt im Kriegsgebiet tun, wie das HEKS (Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz) und Terre des hommes bestätigen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch schwierig. Denn Hilfsorganisationen werden nur begrenzt in den Gazastreifen hereingelassen.

Familien flüchten mit Pferden und Eseln vom Norden von Gaza in den Süden, am 9. November 2023. Treibstoff für Autos gibt es nicht mehr und darf von Hilfsorganisationen auch nicht geliefert werden. Bild: AP

Mitarbeitende sind gefährdet

Terre des hommes (Tdh) war von Anfang an mit elf Mitarbeitenden im Kriegsgebiet präsent. Denn sie sind Palästinenserinnen und Palästinenser, die seit Jahren für die Kinderrechtsorganisation arbeiten. Ihr Büro war im Norden des Gazastreifens stationiert und wurde zerstört. Deshalb mussten sie in den Süden von Gaza flüchten, wo sie nun bei Familienmitgliedern oder in Unterkünften der UNRWA unterkommen. Viele von ihnen haben inzwischen enge Familienangehörige, Freunde, Bekannte verloren. Dennoch versuchen sie weiterhin aus Gaza dafür zu sorgen, dass die richtigen Hilfsgüter an die richtigen Orte gelangen.

Jezerca Tigani ist bei Tdh Einsatzleiterin für den Mittleren Osten und eng mit den Mitarbeitenden vor Ort in Kontakt: «Sie berichten von ständigen Bombardements, die besonders nachts nicht aufhören wollen.» Die Situation sei unübersichtlich, sich überhaupt fortzubewegen gefährlich.

Ähnlich prekär tönt es von der Caritas: «Rund 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Partnerorganisation mussten selbst vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und viele von ihnen haben enge Familienangehörige verloren.»

Die Mitarbeitenden der Hilfsorganisationen, die im Gazastreifen stationiert sind, sind also genauso vom Krieg betroffen wie die Zivilbevölkerung. Dieter Wüthrich vom HEKS fasst ihre Situation wie folgt zusammen: «Anhaltende Bombardierungen, ungeschützte Fluchtwege und die nach wie vor drastisch eingeschränkte Versorgung mit lebenswichtigen Gütern summieren sich zu einer humanitären Katastrophe kaum vorstellbaren Ausmasses.»

Daneben seien die Menschen vom Krieg traumatisiert und bräuchten Betreuung durch psychologisch geschulte Fachpersonen. Auch Tdh berichtet von völlig traumatisierten Kindern, die nicht mehr sprechen können oder sich selbst verletzen.

Ein verwundeter Bub in Deir Al-Balah. Er wurde bei einem israelischen Angriff verletzt, am 9. November 2023. Bild: AP

Das HEKS versucht darum in Zusammenarbeit mit seinen lokalen Partnerorganisationen, psychologische Betreuung durch Fachpersonen und Freizeitaktivitäten für die Kinder zu organisieren. Allerdings ist dies momentan nur im Süden des Gazastreifens möglich. Und auch das ist aufgrund der anhaltenden Kampfhandlungen für die Mitarbeitenden «hochriskant», wie Wüthrich sagt.

Kommunikationswege sind zerstört

Wo ist es derzeit sicher? Wo halten sich die Hilfsbedürftigen auf? Welche Güter brauchen sie am dringendsten? Welche Transportwege sind passierbar? Hilfsorganisationen brauchen Antworten auf all diese Fragen, damit sie die Palästinenserinnen und Palästinenser überhaupt unterstützen können. Doch der Informationsaustausch ist eingeschränkt.

Aufnahmen aus Gaza vom 9. November 2023. Rauch steigt nach einem Angriff der israelischen Armee über den Gebäuden auf. Bild: AP

Der Krieg hat die Infrastruktur in Gaza weitestgehend zerstört. Die Kommunikation via Telefonnetz oder Internet ist schwierig. Jezerca Tigani bei Tdh versucht mit ihrem Team jeweils mehrmals täglich ihre Mitarbeitenden in Gaza zu erreichen. «Das Warten auf ein Lebenszeichen ist sehr belastend», sagt Tigani.

Nicht alle Hilfsgüter sind erlaubt

«Es wird berichtet, dass mehr als ein Drittel der Krankenhäuser im Gazastreifen und fast zwei Drittel der Kliniken für die medizinische Grundversorgung bereits schliessen mussten», heisst es von der Caritas. Auch Berichte von Operationen, die ohne Anästhesie durchgeführt werden müssen, sind zu hören. Jezerca Tigani von Terre des hommes kann das bestätigen und sie hält fest:

«Das Problem ist, dass nicht alle dringend benötigten Hilfsgüter geliefert werden dürfen.» Jezerca Tigani, Terre des hommes

Es sei schwer zu sagen, wer darüber entscheidet, wie viele Lastwagen mit humanitärer Hilfe an einem Tag passieren dürften. Das ist auch der Grund, weshalb Tdh am Mittwoch nur neun Lastwagenlieferungen Hilfsgüter im Gazastreifen verteilen konnte. Sechs weitere Lastwagen warten derzeit vor der Grenze zu Gaza.

Die Hilfslieferungen von Terre des hommes können 5000 Familien für einen Monat unterstützen. Bild: ©Tdh/Amany Fayed

Kritik gefährdet humanitäre Hilfe

watson hat das Zewo, das HEKS, Caritas und Terre des hommes kontaktiert und nachgehakt, wer für diese prekäre Ausgangslage für humanitäre Hilfe verantwortlich ist. Keine der Hilfsorganisationen wollte oder konnte auf diese Frage antworten. Am ehesten formuliert Dieter Wüthrich vom HEKS eine Kritik: «Das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und einen eigenen Staat wurde jahrelang hinausgezögert. Die internationale Gemeinschaft hat sich vor allem mit den Symptomen des Konflikts befasst und nicht mit den eigentlichen Ursachen.»

Ein israelischer Panzer passiert die Grenze zwischen Israel und Nordgaza, am 9. November 2023. Bild: EPA

Doch auch Wüthrich vermeidet es, eine Konfliktpartei beim Namen zu nennen. Die Hilfsorganisationen bewegen sich nicht nur im Kriegsgebiet auf gefährlichem Terrain, sondern auch was ihre Kommunikation anbelangt. Sonst könnten sie das Wohl der Zivilbevölkerung und ihrer Mitarbeitenden gefährden.

Sie alle fordern darum nur zwei Dinge: eine sofortige Waffenruhe und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts.