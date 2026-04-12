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Thailand: Schweizer stirbt in Thailand nach Brand in Zimmer

Schweizer stirbt in Thailand nach Brand – eigene Zigarette könnte Ursache sein

12.04.2026, 18:3912.04.2026, 18:39

Ein 79-jähriger Schweizer wurde am frühen Morgen des 11. April tot in Pattaya in Thailand aufgefunden. In seinem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen, das vermutlich durch eine Zigarette ausgelöst wurde. Das berichtet «Pattaya Mail».

Der 79-Jährige hatte allein gelebt. Er sei bettlägerig gewesen und gelegentlich von Pflegekräften betreut worden.

Sunset in Pratumnak, Pattaya. Sunset on the roof. Pattaya city view on sunset. Skyscrapers of Pratumnak, Pattaya.
Pattaya in Thailand.Bild: IMAGO / Depositphotos

Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb von rund einer halben Stunde unter Kontrolle bringen können. Im Inneren des schwer beschädigten Zimmers hätten die Einsatzkräfte die Leiche des Schweizers gefunden. Er wurde nach schweren Verbrennungen am Unfallort für tot erklärt, schreibt die Zeitung.

Ersten Vermutungen zufolge könnte eine brennende Zigarette die Brandursache gewesen sein. Der Schweizer sei Berichten zufolge in seiner Beweglichkeit eingeschränkt gewesen und habe im Bett geraucht. (hkl)

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