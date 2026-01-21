«Tough, tough, tough»: Donald Trump traf am WEF auf Karin Keller-Sutter, nachdem er sie in seiner Rede kritisiert hatte. Bild: keystone

Zuerst blossgestellt vor aller Welt – dann lobt Trump Keller-Sutter persönlich

In seiner Rede am World Economic Forum (WEF) in Davos hatte US-Präsident Donald Trump Bundesrätin Karin Keller-Sutter noch scharf angegangen. In der persönlichen Begegnung kurz danach war davon nichts mehr zu spüren.

Es war einer der auffälligsten Momente in einer ohnehin skurrilen WEF-Rede: Im voll besetzten Kongresszentrum in Davos begann Trump über die Schweiz und frühere Zollverhandlungen zu sprechen.

Dabei erzählte er von einem Telefonat im vergangenen August mit der damaligen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter – die er fälschlicherweise als «Premierministerin» bezeichnete.

«Die Frau trat sehr aggressiv auf», sagte der US-Präsident. «Sie ging mir auf die Nerven».

Die ganze Tirade Trumps über Keller-Sutter Video: watson/Elena Maria Müller

Kurz nach seiner Rede folgte jedoch eine überraschende Wendung. Wie CH Media berichtet, traf Trump beim Verlassen des Kongressgebäudes tatsächlich auf Keller-Sutter. Sie stellte sich ihm vor – als jene Frau, die er in seiner Rede erwähnt hatte.

Trumps Reaktion: Er lobte sie in den höchsten Tönen.

«Sie sind tough, tough, tough.» Donald Trump

Er freue sich, sie persönlich zu sehen, sie sei eine starke Verhandlerin. Anschliessend nutzte er die Gelegenheit, um gegen Mitglieder seiner eigenen Delegation auszuteilen. In Richtung von Aussenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick sagte Trump sinngemäss:

«Diese Frau ist tough, ihr seid zu oft schwach. Ihr müsst auch tough sein!» Donald Trump

Auch Bundespräsident Guy Parmelin bestätigte später vor den Medien, das Treffen zwischen der Schweizer und der US-Delegation sei «höflich» verlaufen:

«Trump hat sich an Keller-Sutter erinnert und gesagt: Sie ist eine ‹toughe› Frau.» Guy Parmelin

Der Seitenhieb gegen Keller-Sutter blieb bei weitem nicht die einzig skurrile Szene seiner Rede. Fast eineinhalb Stunden lang hüpfte Trump von Thema zu Thema. Mal sprach er vom «einzigartigen Wirtschaftsaufschwung in den USA», dann stellte er erneut Besitzansprüche auf Grönland in den Raum, relativierte die Nato und wiederholte unbelegte Behauptungen zur angeblich gestohlenen US-Wahl 2020. (her)