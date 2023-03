Der Mann im Hintergrund: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. Bild: keystone

Die Rolle der Saudis im CS-Drama

Die Credit Suisse ist Geschichte. Einer ihrer grössten Investoren war die Saudi National Bank. Welche Rolle spielte sie im CS-Drama?

Im Oktober 2022 wurde die Saudi National Bank mit einer Beteiligung von 9.9 Prozent der grösste Aktionär der Credit Suisse. Seit letzter Woche ist die Credit Suisse Geschichte und die Saudi National Bank wohl eines der grössten Opfer im Drama um die Credit Suisse. Ein Überblick:

Der Anfang

Einen Verlust von 7.3 Milliarden Franken machte die CS im Geschäftsjahr 2022. Bild: keystone

Die CS machte im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust in der Höhe von 7.3 Milliarden Franken. Allein im vierten Quartal zogen die Kunden 110 Milliarden Franken oder rund 8 Prozent der verwalteten Vermögen von der Bank ab. Ein grosser Teil der Abzüge geschah in den ersten zwei Oktoberwochen 2022. Dies, nachdem Gerüchte in den sozialen Medien, um eine mögliche Schieflage der Bank verbreitet wurden.

Daraufhin kündigte die CS eine Kapitalerhöhung von insgesamt 4 Milliarden Franken an, um langfristig das Überleben der Bank zu sichern. Kurz darauf wurde bekannt, dass sich die Saudi National Bank dazu verpflichtet hatte, ein Teil der Kapitalerhöhung zu tragen – sie zeichnete im November neue CS-Aktien im Wert von 1.5 Milliarden Franken und kam so in den Besitz von 9.9 Prozent der CS-Aktien.

Die Saudi National Bank war nicht der einzige arabische Investoren der CS. Seit vielen Jahren ist die Olayan-Gruppe an der Schweizer Bank beteiligt, hinter der eine reiche Öl-Dynastie steht. Und der zweitgrösste Anteilseigner mit zuletzt 6.9 Prozent ist die Qatar Investment Authority (QIA), der Staatsfond aus Katar.

Die Verbindung zum Kronprinzen und dessen Bank, hat offenbar Michael Klein hersellt so der «Tagesanzeiger». Er sitzt im Verwaltungsrat der Credit Suisse. Man nennt ihn auch den «Starbanker». Laut dem «Wall Street Journal» ist Klein ein angesehener Berater im Königreich, etwa beim Börsengang des staatlichen Ölgiganten Saudi Aramco 2019. Der Kronprinz selbst war nicht an den Verhandlungen über einen Einstieg bei der Credit Suisse beteiligt. Aber ohne seine Zustimmung wäre ein solches Investment wohl gar nicht erst zustande gekommen.

Gut zu wissen: Die Saudi National Bank ist die grösste Bank von Saudi-Arabien und der gesamten arabischen Welt. Sie wurde 1953 gegründet und trug zuerst den Namen National Commercial Bank. Sie ist keine rein staatliches Institution, sondern mit einer Bewertung von umgerechnet knapp 50 Milliarden Euro an der Börse notiert. Der grösste Anteilseigner ist der saudische Staatsfond PIF, der rund 37 Prozent der Anteile hält und von Kronprinz Mohammed bin Salman kontrolliert wird. Ausserdem sind weitere staatliche Institutionen beteiligt, so dass mehr als die Hälfte der Anteile vom saudischen Staat kontrolliert werden – und damit faktisch vom Kronprinzen.

Die vermeintliche Rettungsaktion

Am Sonntag vor der UBS-Übernahme soll sich die Saudi National Bank gemeldet haben. Sie wollten die CS vor dem finanziellen Kollaps retten. Sie soll den Vorschlag gemacht haben, ungefähr fünf Milliarden US-Dollar einzuschiessen. Damit wären die Aktionäre der Credit Suisse geschützt gewesen, berichtet das «Wall Street Journal». Die Zeitung beruft sich auf einen Insider. Dieser behauptete, der Bundesrat habe die Offerte abgelehnt. Denn die Saudi-Gruppe wollte die gleiche staatliche Garantie, wie sie die UBS nun bekommen hat.

Diese Meldung kam überraschend. Denn die Saudis waren letzte Woche auch am rasanten Niedergang der CS mitschuldig. Die Saudi National Bank lehnten nämlich eine Kapitalspritze ab und haben so den Abfluss von Einlagen beschleunigt, dass sagte die Bank gegenüber dem Sender «CNBC».

Die Aufregung der Saudis und anderen Grossaktionäre zeigte aber Wirkung. Denn der erste Vorschlag der UBS, nur eine Milliarde Franken zu zahlen, wurde auf drei Milliarden Franken erhöht.

Die Saudi National Bank bestätigte am Montag gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC, dass sie einen Verlust von rund 80 Prozent auf ihre Investition erlitten habe. Sie ist darum wohl das grösste Opfer im CS-Drama – zumindest in finanzieller Hinsicht. Dennoch: Die Bank teilte am Montag mit, dass Änderungen in der Bewertung «keine Auswirkungen» auf ihre Wachstumspläne und ihre Prognose für 2023 haben.

Das Interview

Doch noch einmal zurück zu der eben erwähnten Kapitalspritze, die die Saudis abgelehnt haben:

Eine Aussage des saudischen Grossaktionärs brachte die CS letzten Mittwoch ins Wanken: Die Saudi National Bank, die erst im Rahmen der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr eingestiegen ist, gab in einem Interview mit Bloomberg TV bekannt, dass weitere Kapitalspritzen für die CS kategorisch ausschlossen würden.

Die Begründung: Die regulatorischen Probleme, die bei einer Erhöhung des knapp unter 10 Prozent liegenden Anteils auftreten würden. Der Präsident der Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, sagte auf die Frage, ob er bereit sei, die Credit Suisse zu unterstützen, wenn es einen Bedarf an zusätzlicher Liquidität gäbe:

«Die Antwortet lautet: absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, der regulatorischer und gesetzlicher Natur ist.»

Nach dieser Aussage crashte die Aktie der CS um minus 24 Prozent. Danach herrschte Panik. Die Aktie wurde mehrmals vom Handel ausgesetzt. Die Prämie für Ausfallversicherungen war auf Höchststand. Sogar deutlich höher als jene der UBS vor der Rettung im Jahr 2008.