Köppel: «Ein Skandal, dass der Bundesrat russische Unternehmer wie Verbrecher behandelt»

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ist SVP-Nationalrat Roger Köppel bei vielen Schweizerinnen und Schweizer in die Kritik geraten. Gleich zu Beginn des Krieges wurde Wladimir Putin in Köppels «Weltwoche» als «Missverstandener» porträtiert. Zudem kamen in der Zeitung immer wieder umstrittene Personen wie der russische Botschafter Sergei Garmonin zu Wort. Aus diesen Gründen wurde Köppel zuletzt oft als «Putin-Versteher» bezeichnet.

Roger Köppel bei der Lektüre der «Weltwoche». Bild: keystone

In einem Interview mit der «SonntagsZeitung» erläuterte der Nationalrat nun seinen genauen Standpunkt zum Krieg in der Ukraine und zu Putin. Dabei distanzierte sich Köppel vom russischen Präsidenten. Weder er noch sonst ein SVP-Politiker hätten Putin je gelobt, sagte er. «Keiner empfindet Sympathie für ihn», führte der Zürcher Politiker aus, «ich habe diesen Krieg von Anfang an verurteilt und will, dass er aufhört».

Mit seiner Berichterstattung in der «Weltwoche» sieht der Chefredaktor derweil keine Probleme. «Die ‹Weltwoche› bringt auch viele andere Meinungen», sagte Köppel. Es sei enorm wichtig, diese Vielfalt zu behalten. «Selbst wenn man dann jeweils verunglimpft wird, zum Beispiel als Putin-Versteher.» So erklärte er auch, warum Botschafter Garmonin in der «Weltwoche» sagen durfte, Russland führe in der Ukraine gar keinen Krieg. «Das ist die russische Sicht», so Köppel. Gleichzeitig würde man auch Gegenstimmen Wort kommen. «Wir lassen britische Historiker schreiben, die Putin in die Nähe zu Hitler rücken.»

Im Interview äusserte sich Köppel aber nicht nur als Publizist, sondern auch als Politiker. In dieser Rolle äusserte er harsche Kritik am Bundesrat und an den Sanktionen gegen Russland. «Diese funktionieren nicht», so der SVP-Nationalrat. Putin würde immer weiter marschieren – und dabei sogar profitieren. «Er verdient dank sanktionsbedingt hochgetriebenen Energiepreisen mehr denn je und hat in Russland 84 Prozent Zustimmung. Vor dem Krieg waren es 40 bis 50 Prozent.»

Auch die Putin-Sichtweise soll in den Medien geäussert werden, findet Köppel. Bild: keystone

Köppel ärgerte sich zudem darüber, dass der Bundesrat die Schweizer Neutralität im Ukraine-Krieg «kopflos preisgegeben» habe. Die Konsequenzen davon seien gravierend, ist er überzeugt. «Die Russen, eine Weltmacht mit 6000 Atomsprengköpfen, haben uns auf die Liste feindlicher Staaten gesetzt. Unsere Sicherheit ist akut bedroht», argumentierte Köppel.

So sei es nicht mehr möglich, gute Dienste im Konflikt anzubieten. Zudem würde durch all diese Massnahmen der Schweizer Rechtsstaat ausser Kraft gesetzt werden. «Ich finde es einen absoluten Skandal, wie der Bundesrat ohne jedes rechtliche Gehör russischen Unternehmern, die in der Schweiz leben, das Vermögen faktisch wegnimmt und sie wie Verbrecher behandelt», so Köppel, «einfach, weil sie den falschen Pass haben und reich sind.»

In seinen Augen gibt es somit nur einen Weg, um den Krieg bald zu beenden: «Mann muss mit Putin verhandeln.» Selbst dann, wenn man ihn «für den übelsten Menschen auf Erden» halte. Ohne solche Verhandlungen würde die Wirtschaft in eine Katastrophe stürzen und die Dritte Welt in die grösste Hungersnot seit 60 Jahren. (dab)