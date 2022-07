30+ Karikaturen und Tweets, bei denen Putin der Kaviar im Hals stecken bleibt

Die nur schwer verdaulichen Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten – garniert mit Reaktionen zum aktuellen Weltgeschehen.

Disclaimer

Dieses «Tweeticle» enthält fast keine Spuren von Boris Johnson. Wir konzentrieren uns auf die grössten Bedrohungen für die Menschheit: Klimawandel und Faschismus.

Wir beginnen mit mutigen Menschen

«Als Teenager erlebte ich die Machtlosigkeit, die Hilflosigkeit (...) Polens im September 1939. Heute bewundere ich die Beharrlichkeit und die Sturheit der ukrainischen Nation dem Aggressor gegenüber. Unsere Pflicht ist es zu tun, was wir können, damit die Ukraine nicht machtlos, hilflos und einsam ist. Ich unterstütze die Sammlung und stehe mit meinem Namen dafür ein.» screenshot: twitter

Wenn du dem russischen Aussenminister eine Frage stellst und die ganze Welt dabei zuschaut

Damit zurück in die Schweiz...

Wir bleiben noch kurz im Tessin und beim, äh, Wetter

Dazu passend...

Jetzt kommen wir nicht mehr um ihn herum ...

«Als Putin endlich die Hauptbedrohung für Russland fand.» screenshot: twitter

Wenn du den Leuten weismachen willst, du seist ein grosser Anführer

Bei all den Gräueln, die Putin zu verantworten hat, dürfen wir eine andere blutrünstige Diktatur nicht vergessen...

Damit zur fragwürdigsten politischen Entscheidung diese Woche in Europa ...

Und die Kinder?

Bonus

Mutige Russinnen und Russen

Ein Gericht in Moskau hat am Freitag einen lokalen Politiker und Juristen wegen Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

Während der Anhörungen setzte Alexej Gorinov seine entschiedene Opposition gegen Russlands Invasion fort, wie der «Guardian» berichtete. Während seiner Verurteilung am Freitag hielt er in seinem gläsernen Käfig ein Schild hoch mit der Aufschrift «Brauchen Sie diesen Krieg noch?».

«Ich glaube, alle Bemühungen der [russischen] Zivilgesellschaft sollten nur darauf abzielen, den Krieg zu beenden und russische Truppen aus dem Territorium der Ukraine abzuziehen.» Alexej Gorinov quelle: theuguardian.com

Auf ihren Prozess warten auch der prominente oppositionelle Aktivist Vladimir Kara-Murza und die in St. Petersburg lebende Künstlerin Alexandra Skochilenko, die beschuldigt werden, Supermarkt-Preisschilder durch Protestbotschaften gegen Moskaus Militärfeldzug in der Ukraine ersetzt zu haben.

