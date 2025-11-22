freundlich-1°
Ukraine und USA wollen in der Schweiz über Trump-Plan verhandeln

President Donald Trump talks after meeting with New York City Mayor-elect Zohran Mamdani in the Oval Office of the White House, Friday, Nov. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Hat der Ukraine einen «Friendensplan» vorgelegt: Donald Trump.Bild: keystone

Ukraine und USA wollen in der Schweiz über Trump-Plan verhandeln

22.11.2025, 13:1422.11.2025, 13:23

Die Ukraine und die USA wollen in der Schweiz über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. «In den kommenden Tagen» sollten die Beratungen stattfinden, erklärte der Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, am Samstag auf Facebook.

Das Schweizer Departement für auswärtige Angelegenheiten konnte dies auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zunächst nicht bestätigen.

Laut Umerow sollen dabei hochrangige Vertreter beider Staaten über «mögliche Punkte eines künftigen Friedensabkommens» beraten.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte Zugeständnisse wie die Abtretung grosser Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der Truppenstärke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt sowie auf Langstreckenwaffen.

US-Präsident Donald Trump setzte der Ukraine eine Frist bis Donnerstag kommender Woche, dem Plan zuzustimmen. Die Verbündeten der Ukraine warnten, dass keine Entscheidung über die Ukraine ohne die Beteiligung Kiews getroffen werden dürfe. (sda/afp)

