Bundesrat Pfister besucht am Montag NATO-Generalsekretär in Brüssel

Bundesrat Martin Pfister bei einem Truppenbesuch bei der Mechanisierten Brigade 11. Bild: keystone

Verteidigungsminister Martin Pfister ist am kommenden Montag in Brüssel bei NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf Besuch. Es wird Pfisters erstes Treffen mit dem Generalsekretär des Nordatlantikpakts.

Das Treffen wird im Hauptquartier der Organisation stattfinden, wie die Nato am Freitag mitteilte. Über die Themen des Treffens wurde zunächst nicht kommuniziert.

Weiter wird der Verteidigungsminister am Swiss Defense Industry Day in Brüssel eine Rede halten, wie einer entsprechenden Einladung zu entnehmen war. Der Anlass wird vom Bundesamt für Rüstung Armasuisse gemeinsam mit der Rüstungsbranche organisiert. (sda)