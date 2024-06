«Die Neuwahlen in Frankreich sind für Macron sehr gefährlich» – Experte zu Europawahl

Zur Person

Jonathan Slapin promovierte 2007 an der University of California in Los Angeles. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen demokratische Politik, politische Parteien und Gesetzgebungspolitik. Seit dem 1. August 2019 ist er Professor für politische Institutionen und europäische Politik an der Universität Zürich. Zuvor hatte er Positionen an der Universität von Nevada, Las Vegas, dem Trinity College, Dublin, der Universität von Houston und der Universität von Essex inne.