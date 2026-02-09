freundlich
Bundesrat Cassis eröffnet OSZE-Konferenz in St. Gallen

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Chairman-in-Office and Switzerlands federal councillor Ignazio Cassis, speaks during a conference regarding Combating anti-Semitism: addre ...
Zu den wichtigsten Themen der Konferenz gehören Präventionsmassnahmen und die Rolle des Sports zur Bekämpfung von Hass und Diskriminierung.Bild: keystone

09.02.2026, 14:3709.02.2026, 14:37

In St. Gallen hat Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) am Montag die erste Konferenz im Rahmen des diesjährigen Schweizer Vorsitzes der OSZE eröffnet. Sie dauert zwei Tage und befasst sich mit der Bekämpfung von Antisemitismus.

Zu den wichtigsten Themen der Konferenz gehören gemäss einer Mitteilung des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Präventionsmassnahmen und die Rolle des Sports zur Bekämpfung von Hass und Diskriminierung.

Das Treffen in St. Gallen ist die erste von fünf internationalen Konferenzen in der Schweiz anlässlich des Schweizer Vorsitzes der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr 2026.

Am späten Nachmittag werden folgende Konferenzteilnehmer vor die Medien treten: Bundesrat Ignazio Cassis, Sabine Monauni, Regierungschefin-Stellvertreterin des Fürstentums Liechtenstein, Sepp Schellhorn, Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich und die St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher (SP). (sda)

