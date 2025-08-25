sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Schwyzer SP zieht wegen Steuerprivilegien für Reiche vor Bundesgericht

ARCHIV --- ZU DER VOLKSINITIATIVE &quot;SCHLUSS MIT DEN STEUERPRIVILEGIEN FUER MILLIONAERE (ABSCHAFFUNG DER PAUSCHALBESTEUERUNG) STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG --- An office employee ...
Der Schwyzer Kantonsrat hat Mitte Mai entschieden, dass Kapitalbezüge aus der Pensionskasse künftig höchstens mit 1,5 Prozent besteuert werden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Schwyzer SP zieht wegen Steuerprivilegien vor Bundesgericht

25.08.2025, 10:1025.08.2025, 10:10
Mehr «Schweiz»

Die Schwyzer SP zieht gegen die im Mai 2025 beschlossene Revision des kantonalen Steuergesetzes vor Bundesgericht. Nach Auffassung der Partei würden damit vermögende Personen unsachgemäss privilegiert, teilte die Partei in einer Medienmitteilung am Montag mit.

Der Kantonsrat hatte im Mai 2025 entschieden, dass Kapitalbezüge aus der Pensionskasse künftig höchstens mit 1,5 Prozent besteuert werden. Zum Vergleich: Für übrige Einkommen gilt ein Maximalsteuersatz von 5 Prozent.

Die SP kritisiert, dass die neue Regelung vor allem sehr vermögende Personen begünstigt, während die Allgemeinheit die finanziellen Ausfälle tragen müsse, entweder durch höhere Steuern oder durch den Ausfall von öffentlichen Dienstleistungen.

Die «Privilegierung von sehr hohen Pensionskassenguthaben ist nicht nur ungerecht, sie ist auch illegal», so die SP im Communiqué. Sieben kantonale SP-Politikerinnen und -politiker erhoben am Freitag Beschwerde beim Bundesgericht. Die SP sieht darin einen Verstoss gegen die verfassungsmässigen Grundsätze der Gleichmässigkeit sowie der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit.

Sollte das Bundesgericht die Beschwerde gutheissen, müsste nicht nur der Kanton Schwyz ihre Steuerpraxis bei Pensionskassenbezügen anpassen, sondern auch andere Kantone, so die SP weiter. Laut der Partei entgehen den Kantonen durch solche Privilegien jedes Jahr Millionenbeträge. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera
1 / 21
Beispiel-Fotos mit dem Samsung Galaxy Z Fold 7: Das kann die Kamera

Das Fold 7 kommt mit einer der aktuell besten Smartphone-Kameras. Die folgenden Impressionen aus dem Alltag zeigen …
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Besucher:innen am ZOA erzählen dir, was Lil Nas X passiert ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basel angeblich an FCZ-Meisterspieler interessiert ++ BVB bedient sich doppelt bei Chelsea
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
4
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
5
Eine Frau greift für eine Dating-App tief in die Tasche – dann passieren seltsame Dinge
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel fliegt massiven Luftangriff in Jemen +++ Erneut Journalist in Gaza getötet
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Geschlechterunterschiede nehmen bei der Freiwilligenarbeit ab
Zwei Drittel der Personen in der Schweiz leisten in verschiedenen Formen Freiwilligenarbeit. Männer engagierten sich gemäss einem Monitor häufiger in Vereinen oder übernahmen Ämter, während Frauen bei der Care-Arbeit den grösseren Anteil ausmachten.
Zur Story