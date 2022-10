Die besten Bilder der Woche

Diese zehn Bilder aus der ganzen Welt berührten uns diese Woche am meisten.

Eine Frau demonstriert am Samstag, 1. Oktober 2022, in Zürich wegen des Todes der Iranerin Mahsa Amini. Bild: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Amini war eine 22-jährige Frau, die im Iran in Polizeigewahrsam starb. Sie wurde von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie angeblich gegen die strenge Kleiderordnung des Landes verstossen hatte. Die Gewalt an Frauen im Iran löst weltweite Proteste aus.

Eine russische Rakete in der Ukraine