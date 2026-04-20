Der Böögg ist bereit für sein Ende +++ Zug der Zünfte ist gestartet

Die Bündner bringen viele Ehrengäste mit. Beim Umzug der Zünfte am Nachmittag laufen unter anderem sämtliche Bündner Regierungsräte mit: Carmelia Maissen, Marcus Caduff, Peter Peyer, Jon Domenic Parolini und Regierungspräsident Martin Bühler. Auch weitere Prominente wie Schauspielerin Tonia Maria Zindel, Ständeratspräsident Stefan Engler und Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna kommen aus des Zürchers liebstem Ferienkanton.



Vom Bundesrat ist in diesem Jahr einzig Elisabeth Baume-Schneider vertreten. Sie wird mit der Zunft zum Weggen mitlaufen. 2025 waren noch vier Bundesräte dabei. Der Präsident des HC Davos, Gaudenz Domenig, gönnt sich den Ausflug nach Zürich, bevor sein Verein am Abend das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron bestreitet.



Unter den Ehrengästen sind auch der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl, Schwinger Curdin Orlik, der Zürcher Zoodirektor Severin Dressen oder Schlagersängerin Beatrice Egli.