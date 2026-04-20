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Sechseläuten 2026 live im Ticker: Der Böögg brennt ab 18 Uhr

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Im letzten Jahr konnten sich die Zürcher Zünfte schönen Wetters erfreuen.Bild: keystone
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Der Böögg ist bereit für sein Ende +++ Zug der Zünfte ist gestartet

20.04.2026, 11:2520.04.2026, 15:45

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Sechseläuten 2026 findet am Montagabend mit der Verbrennung des Bööggs seinen Höhepunkt und sein Ende.
  • Der Zunftumzug findet um 15 Uhr statt, um 18 Uhr wird der Böögg angezündet.
  • Während des ganzen Wochenendes fanden verschiedene Veranstaltungen in Zürich statt, der Gastkanton Graubünden schlug seine Zelte seit Freitagabend auf dem Lindenhof auf.
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15:48
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Das Musikkorps der Zunft Hottingen spielt vor dem Zunfthaus am Neumarkt einen Schlager.
15:32
Sechseläuten hinterlässt schon Spuren
Die Innenstadt wird heute nicht nur von Zünftern und Zuschauenden frequentiert, auch viele Pferde wurden nach Zürich gefahren, die später ihre Reiter um den Scheiterhaufen tragen werden. Im Niederdorf haben sie schon erste Spuren hinterlassen, die die Wirte vorab beseitigen.

15:29
Zürcher Sechseläuten startet bei bestem Wetter
Der Umzug am Zürcher Sechseläuten ist losgegangen. 3500 Zünfter marschieren oder reiten durch die Innenstadt zum Sechseläutenplatz. Das Wetter meint es gut mit dem Zürcher Frühlingsfest. (sda)
14:12
Einspielen vor dem Umzug
In knapp einer Stunde werden die Zünfte durch die Zürcher Innenstadt ziehen. Die Musikanten der Zunft zur Schneidern spielen sich vor Edis Weinstube warm. Direkt nebenan, im Haus zum Königsstuhl, befindet sich ihr Zunfthaus.
13:24
Stadt im Feierfieber
Das Sechseläuten mit der Böögg-Verbrennung und dem Umzug der Zünfte ist der Höhepunkt eines Fest-Wochenendes in Zürich. Diverse Bälle und Feste wurden von Freitag bis Sonntag gefeiert, wie hier am Freitag im Restaurant Öpfelchammer im Niederdorf.
13:13
Prominenz aus Politik und Sport
Die Bündner bringen viele Ehrengäste mit. Beim Umzug der Zünfte am Nachmittag laufen unter anderem sämtliche Bündner Regierungsräte mit: Carmelia Maissen, Marcus Caduff, Peter Peyer, Jon Domenic Parolini und Regierungspräsident Martin Bühler. Auch weitere Prominente wie Schauspielerin Tonia Maria Zindel, Ständeratspräsident Stefan Engler und Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna kommen aus des Zürchers liebstem Ferienkanton.

Vom Bundesrat ist in diesem Jahr einzig Elisabeth Baume-Schneider vertreten. Sie wird mit der Zunft zum Weggen mitlaufen. 2025 waren noch vier Bundesräte dabei. Der Präsident des HC Davos, Gaudenz Domenig, gönnt sich den Ausflug nach Zürich, bevor sein Verein am Abend das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron bestreitet.

Unter den Ehrengästen sind auch der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl, Schwinger Curdin Orlik, der Zürcher Zoodirektor Severin Dressen oder Schlagersängerin Beatrice Egli.
Dario Cologna, Beatrice Egli und viele mehr: Das sind die Ehrengäste am Sechseläuten
13:12
Der Böögg ist bereit für sein Ende
Am Montagmorgen hat der Böögg seinen Platz auf dem Zürcher Sechseläutenplatz gefunden. Die äusseren Bedingungen sind bestens für einen reibungslosen Ablauf des Sechseläutens.

11:53
Schönstes Schifffahrt-Wetter in Zürich
Unter blauem Himmel durchquert der Limmatclub Zürich in der Nähe der Gemüsebrücke den Fluss. Der Club besteht seit 1869 und wurde ursprünglich gegründet, um «wasserfahr- und schwimmkundige Leute heranzubilden», die in Notsituationen Hilfe leisten können. Auf dem Schiff wird ein Böller abgefeuert.
11:23
So sieht der Routenplan aus


Die ganze Reihenfolge siehst du hier.
Wann läuft welche Zunft? Die Reihenfolge am Sechseläuten 2026
11:21
Das Programm heute
Der grosse Zunftumzug findet heute ab 15 Uhr statt. Die Zürcher Zünfte und verschiedene Gruppen aus dem Bündnerland ziehen dann durch die Altstadt zum Sechseläutenplatz. Die Bööggverbrennung startet um 18 Uhr, danach wird über der Glut traditionell grilliert. Der ganze Umzug kannst du live hier im Ticker mitverfolgen.

Lange Gästeliste

Die 26 Zünfte, die das Sechseläuten organisieren, haben diverse Grössen aus Sport, Politik und Medien zum Anlass geladen. So sind Dario Cologna, Baume-Schneider und Beatrice Egli vor Ort. Wer alles zum Fest erscheint, erfährst du hier.

Mit der Verbrennung des Bööggs vertreiben die Stadtzürcher Zünfte den Winter endgültig. Legenden zufolge soll die Brenndauer dabei verraten, ob es einen guten oder schlechten Sommer gibt. Dies wurde bisher zigfach aus meteorologischer Sicht widerlegt.

Die Geschichte des Sechseläutens

Blickt man zurück auf die Entstehung des Sechseläutens, hatte der Brauch mit dem Böögg eigentlich nur das Datum gemein. Die 26 Handwerkszünfte der Stadt Zürich zeigten mit dem Sechseläuten, also dem Läuten der Glocke des Grossmünsters um 18 Uhr, ursprünglich an, dass nun die Sommerperiode anbricht.

Handwerkerinnen und Handwerker mussten ab diesem Zeitpunkt eine Stunde länger arbeiten. (leo)

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