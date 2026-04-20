Der Böögg ist bereit für sein Ende +++ Zug der Zünfte ist gestartet
Das Wichtigste in Kürze
- Das Sechseläuten 2026 findet am Montagabend mit der Verbrennung des Bööggs seinen Höhepunkt und sein Ende.
- Der Zunftumzug findet um 15 Uhr statt, um 18 Uhr wird der Böögg angezündet.
- Während des ganzen Wochenendes fanden verschiedene Veranstaltungen in Zürich statt, der Gastkanton Graubünden schlug seine Zelte seit Freitagabend auf dem Lindenhof auf.
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Stadt im Feierfieber
Prominenz aus Politik und Sport
Vom Bundesrat ist in diesem Jahr einzig Elisabeth Baume-Schneider vertreten. Sie wird mit der Zunft zum Weggen mitlaufen. 2025 waren noch vier Bundesräte dabei. Der Präsident des HC Davos, Gaudenz Domenig, gönnt sich den Ausflug nach Zürich, bevor sein Verein am Abend das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron bestreitet.
Unter den Ehrengästen sind auch der Bischof von Chur, Joseph Bonnemain, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl, Schwinger Curdin Orlik, der Zürcher Zoodirektor Severin Dressen oder Schlagersängerin Beatrice Egli.
Der Böögg ist bereit für sein Ende
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Die ganze Reihenfolge siehst du hier.
Das Programm heute
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Die 26 Zünfte, die das Sechseläuten organisieren, haben diverse Grössen aus Sport, Politik und Medien zum Anlass geladen. So sind Dario Cologna, Baume-Schneider und Beatrice Egli vor Ort. Wer alles zum Fest erscheint, erfährst du hier.
Mit der Verbrennung des Bööggs vertreiben die Stadtzürcher Zünfte den Winter endgültig. Legenden zufolge soll die Brenndauer dabei verraten, ob es einen guten oder schlechten Sommer gibt. Dies wurde bisher zigfach aus meteorologischer Sicht widerlegt.
Die Geschichte des Sechseläutens
Blickt man zurück auf die Entstehung des Sechseläutens, hatte der Brauch mit dem Böögg eigentlich nur das Datum gemein. Die 26 Handwerkszünfte der Stadt Zürich zeigten mit dem Sechseläuten, also dem Läuten der Glocke des Grossmünsters um 18 Uhr, ursprünglich an, dass nun die Sommerperiode anbricht.
Handwerkerinnen und Handwerker mussten ab diesem Zeitpunkt eine Stunde länger arbeiten. (leo)