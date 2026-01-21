Nebel-5°
Donald Trump am WEF: Die Zusammenfassung im Video

President Donald Trump speaks during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) APTOPIX Switzerland Davos Trump
Donald Trump versetzte das WEF am Mittwochnachmittag in den Ausnahmezustand.Bild: keystone

Trumps Rede am WEF: Die einprägsamsten Momente im Video

Donald Trump hat am Mittwochnachmittag in Davos eine Rede gehalten. Wir fassen dir das anderhalbstündige Spektakel in drei Minuten zusammen.
21.01.2026, 21:5921.01.2026, 22:25
Elena Maria Müller
Reto Heimann
Reto Heimann

So lange spricht nur Donald Trump: Fast anderthalb Stunden referierte der US-Präsident am Mittwochnachmittag im bis auf den letzten Platz gefüllten Kongresszentrum am WEF in Davos.

Die Rede, die Trump wie so oft ohne Skript vortrug, hatte es in sich. Der Republikaner hüpfte von Thema zu Thema: Mal sprach er über Grönland («alles, was wir wollen, ist dieses Stück Eis»), mal über seinen völkerrechtswidrigen Militärschlag in Venezuela («hat eine grossartige Zukunft vor sich»), dann über seine Rolle als Friedensstifter.

Video: watson/elena maria müller

Auch die Schweiz war mehrfach Thema des Vortrags des US-Präsidenten. Er bezeichnete die Schweiz als Musterbeispiel dafür, wie es ihm gelungen sei, mit Zöllen Druck auszuüben. Und erneut verhöhnte er Bundesrätin Karin Keller-Sutter: Sie sei ihm auf die Nerven gegangen.

Die wichtigsten Aussagen im Video:

Video: watson/Elena Maria Müller

Auch über Grönland verlor der Präsident der Vereinigten Staaten einige Worte. Sie wollen nur dieses Stück Eis. Immerhin habe es ja schonmal zu Amerika gehört. Gewalt wolle er jedoch keine Anwenden.

Video: watson/michael shepherd

Alles zu Trump in Davos:

Analyse
Jetzt weiss die Schweiz hoffentlich Bescheid über Trump
Themen
Donald Trump landet am Flughafen Zürich und fliegt mit «Marine One» nach Davos
Video: watson
